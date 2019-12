Kristoffersen og Nestvold-Haugen på seierspallen i Beaver Creek

sport

De to nordmennene kunne imidlertid ikke gjøre noe med hjemmefavoritten Tommy Ford, som kjørte en fenomenal finaleomgang og vant med en margin på 80 hundredels sekund.

Kristoffersen var nummer tre etter første omgang, men kjørte gnistrende og tok seg forbi Nestvold-Haugen i finalen.

– De norske fartsgutta har vært to stykker på pallen så mange ganger. Det er godt at det nå er teknikkgutta sin tur, gliste Kristoffersen til NRK.

Veteranen jublet

Nestvold-Haugen klarte ikke å slå lagkameraten, men beholdt forspranget til sloveneren Zan Kranjec, som endte på 4.-plass. Dermed tok 32-åringen sin andre pallplass i verdenscupkarrieren.

– Jeg har ligget på pallen etter første omgang flere ganger uten å ha klart å levere. Så for meg personlig var det deilig å klare det, sa Nestvold-Haugen.

Han har startet storslalåmsesongen bra med 10.-plass i Sölden og 3.-plass i Colorado.

– Det er den beste sesongåpningen jeg har hatt noen gang. Det føles veldig bra om dagen, og det er deilig å være 32 og kunne si at jeg er i min beste form, sa alpinveteranen.

Tøff konkurranse

Tommy Ford var i en klasse for seg på hjemmebane. Han hadde tapt nesten hele forspranget til Kristoffersen ved første mellomtid, men derfra og ut bare økte han ledelsen.

Til siste mellomtid, der Kristoffersen hadde kjørt knallsterkt, ledet amerikaneren med 44 hundredeler. I mål var han ytterligere 36 hundredeler foran.

– Det er ikke favorittbakken min, og jeg taper mye på flata. Men jeg er ganske happy. Det er vanskelig å slå Tommy, Ted (Ligety) og Leif på den nordamerikanske snøen som de har trent så mye på, sa Kristoffersen.

Han kom på pallen for 55. gang i verdenssammenheng.

Braathen satset alt

Lucas Braathen endte storslalåmrennet på 15.-plass etter å ha vært nummer 13 før finaleomgangen. 19-åringen kjørte lenge bra i finaleomgangen, men fikk det tungt mot slutten etter å ha satset alt og kjørte inn til foreløpig 4.-plass.

Til slutt ble Braathen slått med 3,06 sekund av Ford.

– Det var full gass som gjaldt. Det gikk litt skeis, men jeg er her ikke for 13.-plasser, jeg er her for å komme på podiet. Dette var bra, men ikke bra nok, sa tenåringen til NRK.

Aleksander Aamodt Kilde og Rasmus Windingstad kjørte ut i første omgang, mens Kjetil Jansrud sto over søndagens renn.

