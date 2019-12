sport

– Uff, den (nesa) ser ikke bra ut. Jeg vet ikke om det er brudd. Det får dere sjekke med legen om, sier Løke til NTB etter Norden-bataljen som ga Norge en meget viktig seier.

Løke er vant til tøffe tak, men i 1.-omgangen ble hun regelrett meid i bakken av en dansk albue. Nesa så skjev ut etter kampen og rundt venstreøyet er blåfargen i ferd med å sige inn.

Hun har bursdag torsdag. Norges seier gjør at håpet om semifinale i VM tok real fart. Seirer over Sør-Korea mandag og Tyskland onsdag betyr at Norge vil være med i cuprunden og er sikret spill om medaljer.

Norge lå under 0-5. Også to andre gange ri kampen lå Norge under med fem mål.

– Det er utrolig sterkt at vi snur det og klarer å stå så godt bakover og tette igjen, sier Løke.

– Er det noe bedre på håndballbanen enn å slå Danmark?

– Nei, det er fantastisk deilig.

Løke scoret to ganger på fem forsøk.

