Norwich tapte tross Tettey-scoring

Ballen falt ned foran nordmannen etter 27 minutter, og 33-åringen hamret inn ledermålet for Norwich med venstrefoten. Seieren glapp likevel for Norwich etter pause da Enda Stevens og George Baldock scoret for gjestene.

Scoringen var Tetteys første Norwich-mål siden august 2018. Det kom på nest øverste nivå. Nordmannens forrige Premier League-scoring kom i en 1-0-seier over Southampton i januar 2016, altså for nesten fire år siden.

Med seieren er Sheffield United nummer åtte i den engelske toppdivisjonen. Tetteys lag sliter tungt denne sesongen. Gultrøyene ligger nest sist i ligaen, to poeng foran tabelljumbo Watford.

Åttende strake for Leicester

Tungt går det ikke for Leicester. Seriemesteren fra 2016 fosser videre og vant søndag 4-1 borte mot Aston Villa. Det var lagets åttende strake ligaseier. Etter Manchester Citys tap i byderbyet lørdag, ser det ut som det blir Leicester som skal utfordre Liverpool om ligagullet denne sesongen. De er åtte poeng bak serielederen.

Jamie Vardy sendte gjestene i ledelsen etter 20 minutter. Kelechi Iheanacho økte deretter til 2-0, før Jake Grealish reduserte for Villa på overtid i den første omgangen.

Jonny Evans feiet det meste av tvil til side da han med en nydelig heading sendte Leicester opp i 3-1 etter en corner, før Vardy la på til 4-1 cirka kvarteret før slutt. Det var hans 16. seriemål for sesongen. Med det leder han toppscorerlisten klart.

Aston Villa ligger på 17.-plass i Premier League med 15 poeng på 16 kamper.

Nytt Shelvey-mål

I Newcastle havnet hjemmelaget under da Danny Ings scoret etter 52 minutter, men etter halvspilt annenomgang slo vertene tilbake da Jonjo Shelvey stanget inn 1-1.

Midtbanespilleren har nå scoret i tre strake ligakamper og er totalt oppe i fem mål denne sesongen.

Tre minutter før slutt avgjorde Federico Fernández for Newcastle. Laget ligger på en tiendeplass og er inne i en god periode. Southampton ligger på 18.-plass.

Senere søndag spilte Brighton 2-2 hjemme mot Wolverhampton i en kamp der alle målene kom før pause.

Gjestene tok ledelsen ved Diego Jota etter 28 minutter. Så snudde vertene oppgjøret med to mål på tre minutter, scoret av Neal Maupay og Davy Pröpper. Ett minutt før pause utlignet Jota til 2-2 med sitt andre mål for dagen.

Brighton er nummer tolv, mens Wolverhampton nummer seks med like mange poeng som Manchester United på plassen foran.

