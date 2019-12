Chelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille

sport

Scoringer av Tammy Abraham og César Azpilicueta før pause sendte den engelske klubben videre til åttedelsfinale i mesterligaen. Loïc Rémy reduserte for Lille tolv minutter før slutt, men Chelsea klarte å trygge inn avansementet.

I åttedelsfinalen kan engelskmennene vente seg en av de virkelig store gigantene, for til tross for seieren måtte de ta til takke med «bare» annenplass i gruppe H.

Gruppeseieren stakk nemlig Valencia av gårde med da de slo Ajax 1-0 i Amsterdam. Både spanjolene og Chelsea endte på elleve poeng, men Valencia havnet foran på innbyrdes oppgjør.

Dermed møter Chelsea en gruppevinner i første utslagsrunde. Blant lagene som kan vente er Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus og Bayern München. Den femte muligheten, som trolig engelskmennene håper på, er Leipzig.

To mål før pause

Utgangspunktet var klart for Chelsea før tirsdagens hjemmekamp: Med seier var de uansett videre. Med uavgjort i gruppens andre kamp, mellom Ajax og Valencia i Amsterdam, ville Frank Lampards menn også sikre gruppeseieren.

Jobben ble langt mer komfortabel for Chelsea etter 19 minutter. Willian la inn til en helt åpen Tammy Abraham. Storscoreren fikk en enkel jobb med å sende hjemmelaget i føringen.

De blå var soleklart best i det meste på Stamford Bridge før pause, og etter 35 minutter sto det 2-0. En corner fant Azpilicueta på nærmeste stolpe. Spanjolen stanget ballen i nettet.

Rémy reduserte for gjestene 12 minutter før slutt. Franskmannen har tidligere spilt for nettopp Chelsea. Lille sto bare med ett poeng før tirsdagens kamp, men mot slutten skapte de trøbbel for hjemmelaget. Rémy fikk nok en mulighet på tampen, men en svak avslutning gjorde at Chelsea kunne puste lettet ut. Hadde den gått inn, ville engelskmennene vært ute av mesterligaen.

Ajax-nedtur

Ajax startet kvelden som gruppeleder. Alt annet enn tap hjemme mot Valencia ville ført forrige sesongs store overraskelse videre i mesterligaen

Men etter 24 minutter fikk nederlenderne seg en kalddusj. Rodrigo Moreno ble spilt fri i 16-meteren og banket inn vinnermålet for Valencia med en strålende avslutning opp i nettaket.

Ajax sjarmerte mange med glimrende offensiv fotball da de tok seg til semifinalen forrige sesong. Siden har de mistet flere nøkkelspillere. Likevel startet sesongens gruppespill med to seire, og alt lå til rette for avansement før tirsdag.

Siste runde ble en stor nedtur. Ajax skapte noen enorme sjanser på slutten, men Valencia stakk av med tre poeng og vant gruppen. Nederlenderne må ta til takke med europaligaspill.

På overtid ble Valencias Gabriel Paulista utvist etter en episode med hjemmelagets Dusan Tadic.

