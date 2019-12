Mesterligaeventyret over for Haaland og Salzburg med tap for Liverpool

sport

Østerrikerne trengte seier for å ta seg videre til utslagsrundene, men til tross for et godt forsøk måtte Haaland og hans lagkamerater takke for seg i den gjeveste turneringen i Europa tirsdag. Liverpool tok seg videre med 2-0-seier. Naby Keita og Mohamed Salah scoret hvert sitt mål i løpet av to minutter etter en snau time.

Dermed er Liverpool videre til utslagsrundene som gruppevinner, mens Salzburg blir nummer tre og skal spille europaliga etter nyttår. Engelskmennene ville vært ute med tap tirsdag, for Napoli vant enkelt hjemme mot Sander Berge og Genk. Italienerne er videre som gruppetoer.

– Jeg har en ganske tom følelse akkurat nå, sa Haaland til TV 2 etter kampen.

Han var naturligvis skuffet etter at hans lag var blitt slått ut av mesterligaen. Nordmannen har likevel hatt en eventyrlig høst, med åtte mål på seks kamper i Europas gjeveste turnering.

– Det er har vært en drøm for en gutt fra Bryne å spille i mesterligaen. Jeg har nytt hvert sekund. Jeg håper en dag at jeg får spille mer av dette, sa Haaland

Kunne kopiert Ronaldo

19-åringen hadde to bra muligheter på stillingen 0-0. Det første skuddet ble reddet av Liverpool-keeper Alisson, det andre gikk utenfor. Nordmannen blir dermed stående med pene åtte mål på seks kamper i denne sesongens mesterliga. Dermed gikk han også glipp av muligheten til å gjøre som Cristiano Ronaldo, som er den eneste til å score i seks av seks gruppespillkamper i mesterligaen. Det gjorde portugiseren i 2017.

Tirsdag ble Haaland byttet ut kvarteret før slutt. Hans Salzburg skapte problemer for Liverpool, spesielt før pause, men ble til slutt et par nummer for små.

– Det var en veldig morsom kamp å spille, spesielt i første omgang. Men forskjellen på oss og verdens beste lag er at de ikke spiller bra i bare en omgang, men i to omganger, sa Haaland til TV 2.

To mål på to minutter

Hjemmelaget gikk rett i strupen på Liverpool fra avspark og hadde gode muligheter i åpningsminuttene. De var likevel heldige som ikke var bakpå etter 45 minutter. Salah hadde noen glimrende muligheter, og også Keita var nær scoring like før pause.

Litt etter halvspilt første omgang fikk Haaland sin første gylne mulighet. Han kom seg fri, men avslutningen fra spiss vinkel gikk rett på Liverpool-keeperen. Vertene gikk offensivt til verks også etter hvilen, og hadde blant annet en god mulighet for Haaland. Denne gangen avsluttet han i nettveggen.

Så avgjorde Liverpool kampen.

Sadio Mané dro seg fri på venstresiden og la inn til Keita. Keeperen til hjemmelaget var på bærtur, og dermed fikk midtbanespilleren en grei jobb med å heade inn 1-0. Både Mané og Keita har bakgrunn fra Salzburg.

Ett minutt senere var håpet knust for østerrikerne. Salah, som hadde misbrukt flere gode muligheter, utnyttet en tabbe i hjemmelagets forsvar. Egypteren rundet keeper og satte ballen i nettet fra nesten død vinkel.

