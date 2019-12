sport

Uavgjort gir også norsk gruppeseier og semifinale mot den andre puljetoeren.

Tap for Norge medfører at Tyskland vinner gruppen og at det norske laget ikke kommer til semifinalen. Havner Norge og Nederland på samme poengsum, går nederlenderne foran på innbyrdes oppgjør fra puljespillet.

Står Nederland, Serbia og Norge alle på seks poeng, avgjør også innbyrdes oppgjør. Der er nederlenderne best.

Tyskland går foran Nederland på innbyrdes oppgjør hvis de står med seks poeng hver.

