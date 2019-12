Haaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag

sport

Ifølge den østerrikske storklubben sliter nordmannen med en muskelskade som gjør at han ikke kan spille. Østerriksk toppfotball står foran en to måneder lang vinterpause etter helgens kamp.

Torsdag kom det opplysninger om at Haaland hadde vært på besøk hos den tyske Bundesliga-klubben Dortmund. Rogalendingen og hans støttespillere skal også ha sett på forholdene i Leipzig denne uken.

Torsdag gikk Salzburgs sportssjef Christoph Freund langt i å bekrefte Tyskland-besøket da han møtte pressen.

– Vi har ikke hatt samtaler med noen klubb ennå, men vi er i tett dialog med faren hans Alf og informert om alt som skjer, sa han ifølge Kleine Zeitung.

Planlegger framtida

Deretter la sportssjefen til at pappa Alf-Inge er opptatt av å «planlegge den best mulige karrieren» for sønnen.

I forbindelse med mesterligamøtet med Liverpool tirsdag skal det ha vært avholdt foreløpige samtaler om Haalands framtid, og deretter gikk angivelig turen til Leipzig og Dortmund sammen med agent Mino Raiola.

– Vi er informert om alt, sa sportssjef Freund om den siste tidens utvikling.

Det synes ikke utenkelig at den norske landslagsspissen kan bli solgt til en annen klubb når overgangsvinduet åpner i januar.

Tyst i Dortmund

Dortmund-ledelsen ønsker ikke å kommentere noe rundt det eventuelle norske besøket.

– Vi kommenterer ikke den saken. Vårt fokus er på spillerne som har kontrakt med oss. Og det er fortsatt ni poeng som kan vinnes i første halvdel av Bundesliga-sesongen, sier sportsdirektør Michael Zorc ifølge nyhetsbyrået DPA.

Haalands lagkamerat Takumi Minamino kan også være på vei bort fra Salzburg. På fredagens pressekonferanse opplyste sportssjef Freund at det pågår samtaler med Liverpool.

– Jeg kan bekrefte at vi i øyeblikket har samtaler med Liverpool. Det er en ære å se hvilke klubber som interesserer seg for våre spillere, sa han.

Liverpool slo Salzburg 2-0 i mesterligaen tirsdag.

