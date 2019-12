Malmö vant «Slaget om Norden», FCK reddet av Lugano

sport

Forutsetningene foran torsdagens «Slaget om Norden» var klare. FC København ville være klare for cupspillet med poeng, mens Malmö måtte ha tre poeng for å være helt sikre på avansement.

Malmö fikk seieren laget trengte, og til alt hell for Ståle Solbakkens FC København måtte Dynamo Kiev nøye seg med 1-1 hjemme mot sveitsiske Lugano. Dermed gikk også københavnerne videre til cupspillet.

Foran et fullsatt Parken kom hjemmelaget så definitivt best i gang. Ståle Solbakkens menn skapte de klart største sjansene før pause, og to ganger fikk måltyven Dame N'Doye avslutte fra god posisjon.

Malmö-keeper Johan Dahlin reddet skuddet fra senegaleseren, mens en skummel heading fra samme mann gikk over mål. På sidelinjen kunne Malmö-trener Uwe Rösler puste lettet ut ved begge anledninger.

Etter pause kom scoringen som skilte lagene. Et Malmö-innlegg endte hos Arnor Traustasson, som headet ballen hardt mot mål. Der gikk den via Sotirios Papagiannopoulos og inn i nettet.

Da var det spilt 77 minutter. På sidelinjen sto en fortvilt Ståle Solbakken.

Nordmannen kunne likevel smile etter kampslutt. FCK slapp med skrekken til tross for et sjeldent hjemmetap i Europa.

Solbakken måtte for øvrig klare seg uten den suspenderte greske profilen Carlos Zeca torsdag. Nikolaj Thomsen tok hans plass i midtbaneleddet. I midtforsvaret var i tillegg halvt norske Andreas Bjelland foretrukket foran Victor Nelsson.

I Malmö-laget var mye av fokuset rettet mot spissveteranen Markus Rosenberg. Han spilte sin siste kamp for skåneklubben tirsdag. 37-åringen legger opp.

