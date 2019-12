Tyske medier: Haaland i samtaler med Dortmund

sport

Den tyske avisen baserer sin sak på det som omtales som «sammenfallende informasjon» både avisen selv og lokalradiostasjonen Radio 91.2 skal sitte på.

Ruhr Nachrichten hevder at Haaland og hans agent Mino Raiola skal ha landet på flyplassen i Dortmund onsdag for å ha samtaler med ledelsen i den tyske storklubben.

Der skal reisefølget ha blitt hentet av en ansatt i Borussia Dortmund.

Det tyske fotballmagasinet Kicker omtaler også det angivelige Haaland-besøket og skriver at det gjør ryktene rundt en mulig Dortmund-overgang hetere.

I den tyske klubben har man i lengre tid vært lite snakkesalige om nordmannen.

– Det handler om respekt at man ikke snakker offentlig om spillere som tilhører andre klubber, sa sportsdirektør Michael Zorc til Kicker nylig.

Spekulasjonene rundt Erling Braut Haalands framtid har de siste månedene. Nordmannen har scoret åtte mål i mesterligaen i høst og er koblet til en lang rekke storklubber.

I forbindelse med tirsdagens mesterligamøte med Liverpool kommenterte pappa Alf-Inge overgangsspekulasjonene overfor TV 2.

– Vi vet at han på et eller annen tidspunkt, hvis han fortsetter å spille som nå, vil gå, men vi er ganske avslappet til det. Det handler om å finne en klubb som er rett for ham, der han får mye spilletid. Det er ikke så mye hokus-pokus, egentlig, sa han til kanalen – og la til:

– Det er mange gode klubber som er nevnt, men akkurat nå så har han det veldig bra i Salzburg. Det kan godt være at han blir her en stund til.

Haaland har kontrakt med Salzburg fram til 2023. Ledelsen i den østerrikske klubben har vært tydelige på at de ser for seg å beholde nordmannen ut inneværende sesong.

Tirsdag ble Salzburg slått ut av mesterligaen. Dermed blir det spill i europaligaen etter nyttår.

