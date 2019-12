VIF hentet dansk trener

sport

Jensen har undertegnet en toårskontrakt med Oslo-klubben, skriver VIF på sitt nettsted.

– Dette er en klubb og et lag i stor utvikling, som har tatt steg fra lavere divisjoner og opp til toppen. Nå går jobben ut på å utvikle et stabilt topplag i Norge som kan bite fra seg i Europa. Det trigger meg veldig, sier han.

Jensen trente tidligere det svenske topplaget Rosengård, som han ledet til seriegull, to cuptitler og to kvartfinaler i mesterligaen. Merittene gjorde ham til en god kandidat for Vålerenga, erkjenner sportssjef Eli Landsem.

– Jack ga et godt inntrykk tidlig i prosessen og kan vise til gode resultater fra et nivå vi kan sammenligne oss med. Han er tydelig, dedikert og innehar mange av de egenskapene vi så etter i en ny trener, og dette har vi igjen fått bekreftet fra flere hold, sier Landsem.

Landsem overtok treneransvaret for VIF på slutten av årets sesong. Monica Knudsen, som var sykmeldt fra jobben som hovedtrener, byttet jobb til å bli utviklingssjef i klubben.

6. januar starter Jensen og Vålerenga-spillerne sesongoppkjøringen på Valle.

(©NTB)