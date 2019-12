Slalåmen i Val d'Isère avlyst, nytt forsøk søndag

sport

Henrik Kristoffersen var en av de store favorittene til å vinne rennet, men like etter 11.30 ble det bekreftet at rennet er avlyst. Det skulle opprinnelig starte 09.30, før det kom beskjeder om at det hadde blitt utsatt til 11.00. Halvtimen senere kom bekreftelsen at det er avlyst.

På værprognoser skal det snø kraftig utover hele dagen.

Opprinnelig var det storslalåm på programmet søndag, men det er nå bekreftet at de gir slalåmen et nytt forsøk grunnet all snø som kan ødelegge for et storslalåm-renn.

