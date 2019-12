Midtsjø-assist da AZ Alkmaar slo Ajax i toppkampen

sport

Myron Boadu nikket inn vinnermålet på Midtsjøs innoverskrudde hjørnespark. Det som gjør at AZ nå har like mange poeng som storklubben fra Amsterdam. Bare målforskjellen skiller i Ajax-favør.

– Det blir ikke bedre enn dette. Supporterne støttet oss i Den Haag også, men vi føler oss hjemme her i Alkmaar, og det var stort å høre publikum rope navnet mitt. Jeg er glad for at jeg kunne gjøre så mange mennesker lykkelige, sa Boadu til klubbens nettsted.

Midtsjø, Jonas Svensson og lagkameratene i AZ Alkmaar spilte sin første ekte hjemmekamp på 133 dager og gjorde det til den hjemkomsten alle i klubben har drømt om mens AZ har spilt sine hjemmekamper i Den Haag. Det har laget vært tvunget til å gjøre helt siden taket på klubbens egen arena ble ødelagt i en storm 10. august.

Selv uten ekte hjemmefordel har AZ gjort det utmerket, og det skilte bare tre poeng til serieleder Ajax før søndagens duell. Nå står de begge med 41 poeng, ni flere enn Willem II på tredjeplass.

Svensson og Midtsjø spilte begge hele kampen på en fullsatt arena som omsider er ferdig reparert, sjekket og erklært trygg.

AZ Alkmaar reiste seg raskt etter 0-4-tapet mot Manchester United i europaligaen torsdag, mens Ajax fikk en ny smell etter at laget ble slått ut av mesterligaen tirsdag. Begge klubbene er med i trekningen av europaligaens cupspill mandag.

