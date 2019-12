Everton fortsetter med Ferguson i managerstolen

sport

Det opplyser klubben på sitt nettsted.

Ferguson har hatt suksess i de to seriekampene han har fått som manager siden Marco Silva fikk sparken for snaut to uker siden. 3-1-seier over Chelsea på hjemmebane ble fulgt opp av sterke 1-1 borte mot Manchester United søndag.

– Et fullsatt stadion vil ta imot Ferguson og hans spillere til besøket fra Brendan Rodgers' lag når «The Blues» er på jakt etter en plass i semifinalen i turneringen, skriver Everton.

Klubben er fortsatt på utkikk etter en permanent manager. Det er ikke klart om Ferguson er blant kandidatene til den jobben.

