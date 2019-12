Rosenborg ett steg nærmere kvinnelag i 2020-sesongen

sport

Det skriver Trondheims-Ørn på sine hjemmesider. Beslutningen ble tatt på Rosenborgs styremøte mandag.

For at endringen skal skje, må fortsatt Trondheims-Ørn vedta det på sitt styremøte i februar, men det virker som en formalitet. I tillegg må Rosenborg si ja på sitt årsmøte i samme måned.

Selv om alt ser ut til å kunne falle på plass, kan ikke Trondheims-Ørn juridisk sett bli RBKs kvinnelag den kommende sesongen.

– Juridisk sett kan vi ikke havne under samme organisasjon som Rosenborg. Den fristen er gått ut, men vi ønsker å hete Rosenborg og ikle oss de hvite og svarte draktene, men da ha et eget styret og drive selv neste sesong, sa styreleder i Trondheims-Ørn Ragnar Slettestøl til VG for noen dager siden.

De gule og blå hadde sin storhetstid på 90-tallet og starten av 2000-tallet. I den perioden vant de ligaen sju ganger i tillegg til å ta åtte NM-titler.

– For Trondheims-Ørn betyr det at ambisjonene om å ta tilbake tronen i norsk fotball får en helt annen dimensjon, selv om det medfører et skifte av navn og drakt. Historien til klubben ligger fortsatt godt plantet i klubbens grunnmur, og dyrkingen av lokale regionale talenter vil bare få forsterket kraft, skriver klubben.

