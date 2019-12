Hattrick av NHL-veteranen Booth da MS slo Vålerenga

sport

35-årige Booth, som sist spilte for Dinamo Minsk i KHL, har bundet seg til Manglerud Star for resten av sesongen, og han har allerede begynt å leve opp til de store forventningene. Han var hovedmannen bak lagets første serieseier mot storebror på over to år.

Foran en velfylt Manglerudhall ga amerikaneren hjemmelaget en kjempestart med 2-0-ledelse før det var spilt åtte minutter. Han gjorde 1-0 i overtall etter 4.45 mens Svein Rotbakken satt utvist for holding og deretter 2-0 etter 7.35.

Manglerud Star dominerte første periode med 13-2 i skudd, men Vålerenga skapte spenning da Oskar Ekelund reduserte i spill fem mot tre. Thomas Olsen utlignet vel fem minutter inn i midtperioden, men to nye hjemmemål med 61 sekunders mellomrom ga ny tomålsledelse.

Booth satte inn 3-2 i fem mot tre mens Ekelund og Villiam Strøm satt utvist.

Mats Henriksen gjorde 4-2 i en situasjon der Vålerenga forgjeves hevdet at motstanderen hadde for mange spillere på isen. Kaptein Tobias Lindström pådro seg i den forbindelse ti minutters utvisning.

I siste periode jaget Vålerenga uten hell redusering. I stedet satte Craig Puffer inn det femte målet med assist fra Booth. Mathias Trygg fastsatte resultatet.

Manglerud Star vant skuddstatistikken 39-16 etter å ha vært best i alle tre perioder. Laget er fortsatt nest sist, men har vunnet sine to siste kamper og nærmer seg lagene på sluttspillplass.

Vålerenga tapte på sin side terreng i kampen om de beste plassene bak suverene Stavanger.

(©NTB)