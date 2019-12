Hopp: Pedersen dropper verdenscuprenn i Sveits

sport

Søndag ble Pedersen nummer 38 i verdenscuprennet i tyske Klingenthal. I et forsøk på å finne tilbake til godformen før den tysk-østerrikske hoppuka har 23-åringen nå bestemt seg for å hoppe over helgens verdenscuprenn i Sveits.

– I samarbeid med ledelsen har jeg bestemt meg for å trene hjemme i ro og mak. Jeg skal hoppe mye, og forhåpentlig finner jeg ut av mye inn mot jul. Jeg fant aldri helt ut av bakken i Klingenthal. Målet er å finne godformen inn mot hoppuka, sier Pedersen i en pressemelding fra skiforbundet.

Tidligere i sesongen satte Pedersen karrierebeste med niendeplass i Wisla. Nå skal det jobbes hardt for å finne tilbake til taktene som ble vist i Polen.

– Robin skal trene teknikk hjemme, mens resten av laget skal til Engelberg. Han trenger noen økter for å finpusse teknikken, slik at han er optimalt forberedt til starten av hoppuka, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Laget til helgens to World Cup-renn i Engelberg blir først klart i løpet av onsdagen.

