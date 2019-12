Nicklas Bendtner ferdig i FC København

sport

Stjernespissen skrev i september under på en halvårskontrakt med Ståle Solbakkens klubb, men skal nå altså ikke få forlenget oppholdet.

Dermed har Bendtner spilt sin siste kamp for klubben. Nå vurderer han sin egen framtid.

– Nå skal jeg tenke meg godt om. Jeg må kjenne etter om jeg skal forsøke meg på et nytt eventyr eller si stopp, sier Bendtner.

Den tidligere Rosenborg-spissen fikk seks ligakamper for klubben, to fra start, men fant ikke veien til nettmaskene. Han scoret derimot ett mål (mot Nordsjælland) på de to cupkampene han fikk under sin norske trener.

– Det er ingen tvil om at jeg hadde en drøm om at jeg skulle få mer spilletid, og kanskje en lengre avtale, men jeg respekterer Ståles avgjørelse, sier Bendtner.

Stolt

– Jeg er stolt over at jeg fikk spille i FCK-drakten og score mål i Parken, som var en av mine drømmer som fotballspiller. Jeg vil gjerne takke alle i klubben og ikke minst fansen for den behandlingen jeg fikk i klubben, fortsetter han.

Bendtner ble presentert som FCK-spiller i starten av september. 31-åringen er en av Danmarks største fotballstjerner, men karrieren har ikke gått helt som mange spådde da Bendtner i ung alder spilte for Arsenal.

Spissen kom til den danske hovedstaden etter to og en halv sesonger i Rosenborg. I sin første sesong i Trondheim ble dansken toppscorer i Eliteserien med 19 scoringer. Siden gikk det tyngre.

Bendtner har i løpet av karrieren spilt i Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg og FCK. Han har 81 landskamper og 30 mål for Danmark.

