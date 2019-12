Jarstein og Skjelbred bidro til Klinsmann-seier

sport

Jürgen Klinsmann kunne dermed feire en ny opptur som Hertha Berlin-trener. Etter to seirer på rad er hovedstadsklubben seks poeng over kvalifiseringsplassen.

Karim Rekik ble matchvinner i det 65. minutt da han satte inn keeperreturen etter at hans første forsøk ble reddet av Lukas Hradecky.

Pascal Köpke burde ha doblet ledelsen kvarteret før slutt, men hans lobb var ikke god nok.

Jarstein hadde noen gode redninger, men hjemmelagets største sjanse var Lucas Alarios skudd rett utenfor helt i begynnelsen av 2. omgang.

For Klinsmann var tirsdagens vanskelige bortekamp et gjensyn med sin gamle spissmakker fra landslaget Rudi Völler, som er sportssjef for Leverkusen. Det var Klinsmann som hadde grunn til å smile etterpå.

Viktige bidrag

Jarstein var utestengt i Klinsmanns to første kamper som Hertha-trener, og de endte med fire baklengsmål til sammen og bare ett poeng. Siden nordmannen var tilbake i målet har laget tatt to 1-0-seirer på rad.

Skjelbred var midtbaneanker i en 4-1-4-1-formasjon i Leverkusen og gjorde en god jobb. Av nyhetsbyrået DPA trekkes Rekik og Skjelbred fram som Herthas beste. Nordmannen pådro seg et gult kort da han hindret en overgang ved å stoppe en motspiller ulovlig.

Borussia Mönchengladbach slo bunnlaget Paderborn 2-0 og gjør RB Leipzig selskap på tabelltopp. De to lagene har 34 poeng før det i helgen avgjøres hvem av dem som blir «høstmester» og topper tabellen gjennom vinterpausen.

Alassane Pléa og Lars Stindl (straffe) scoret for Gladbach dagen etter at RB Leipzig avga poeng i 3-3-kampen mot Borussia Dortmund.

Ung helt

Den 18-årige seriedebutanten Joshua Zirkzee ble helten da Bayern München sikret 3-1-seier i Freiburg med to mål helt på tampen. Den nederlandske unggutten ble byttet inn på overtid og satte inn 2-1-målet med sin første berøring. Serge Gnabry fastsatte resultatet.

– Han har vært veldig god på trening, og jeg tenkte at han kunne gi oss målet vi trengte. Han har trent med førstelaget tre uker nå og har hatt en voldsom utvikling, sa trener Hansi Flick om Zirkzee.

Robert Lewandowski scoret Bayerns første mål. Det var hans 19. for sesongen, og med sitt 221. mål i Bundesliga la han Jupp Heynckes bak seg og har tredjeplassen på alle tiders scoringsliste. Bare Gerd Müller (365) og Klaus Fischer (268) er foran.

Bayern München er på 3.-plass med like mange poeng som Borussia Dortmund, fire bak tetduoen. Schalke er ytterligere ett poeng bak etter å ha spilt 1-1 i Wolfsburg.

Köln vant 4-2 borte mot Eintracht Frankfurt og klatret fra nedrykksplass til sikker plass.

