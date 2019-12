Fotball: Slik spilles Toppserien 2020

sport

Fredag offentliggjorde NFF terminlisten for Toppserien i 2020. Mens eliteserien for menn dropper de upopulære mandagskampene, skal kvinneserien teste kamper både fredag og mandag. Oppgjøret mellom Vålerenga og Lyn blir den første mandagskampen.

– Vi har tro på at vi skal klare å skape skikkelig fotballfest på disse utvalgte dagene, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball kvinner.

Denne sesongen blir den første med ny seriestruktur. For første gang deles sesongen opp i et grunnspill (runde 1-18) og et sluttspill (runde 19-25). Grunnspillet starter 21. mars og avsluttes 29. august.

Sluttspillet starter 12. september med avslutning 7. november. Etter endt grunnspill fortsetter Toppserien som to ulike ligaer:

* Nr. 1 til 4 fra grunnspillet i Toppserien danner sluttspill med dobbel serie. Vinneren blir seriemester.

* Lag nr. 5 til 10 i Toppserien pluss de to første i 1. divisjon danner sluttspill med enkel serie. Det blir nedrykk til 1. divisjon for nummer sju og åtte.

Slik spilles Toppseriens grunnspill i 2020:

1. runde (21.-23. mars):

Arna-Bjørnar – Røa

Klepp – Trondheims-Ørn

Kolbotn – Avaldsnes

LSK Kvinner – Sandviken

Vålerenga – Lyn (mandag 30/3)

2. runde (28.-30. mars):

Lyn – Klepp

Røa – Vålerenga

Sandviken – Avaldsnes

Trondheims-Ørn – Arna-Bjørnar

LSK Kvinner – Kolbotn (mandag 30/3)

3. runde (3.-4. april):

Arna-Bjørnar – Vålerenga

Avaldsnes – LSK Kvinner

Klepp – Sandviken

Kolbotn – Lyn

Trondheims-Ørn – Røa

4. runde, 18.–19. april:

LSK Kvinner – Arna-Bjørnar

Lyn – Avaldsnes

Røa – Klepp

Sandviken – Kolbotn

Vålerenga – Trondheims-Ørn

5. runde (24.-26. april):

Arna-Bjørnar – Lyn

Avaldsnes – Vålerenga

Klepp – LSK Kvinner

Kolbotn – Røa

Trondheims-Ørn – Sandviken

6. runde (2.-3. mai):

Arna-Bjørnar – Kolbotn

LSK Kvinner – Trondheims-Ørn

Lyn – Sandviken

Røa – Avaldsnes

Vålerenga – Klepp

7. runde (9.-10. mai):

Avaldsnes – Trondheims-Ørn

Klepp – Arna-Bjørnar

Kolbotn – Vålerenga

Lyn – LSK Kvinner

Sandviken – Røa

8. runde (fredag 15. mai):

Arna-Bjørnar – Sandviken

Klepp – Avaldsnes

Røa – Lyn

Trondheims-Ørn – Kolbotn

Vålerenga – LSK Kvinner

9. runde (23.-24 mai):

Avaldsnes – Arna-Bjørnar

Kolbotn – Klepp

LSK Kvinner – Røa

Lyn – Trondheims-Ørn

Sandviken – Vålerenga

10. runde (30.-31. mai):

Arna-Bjørnar – LSK Kvinner

Klepp – Lyn

Røa – Sandviken

Trondheims-Ørn – Avaldsnes

Vålerenga – Kolbotn

11. runde (13.-14. juni):

Avaldsnes – Røa

Kolbotn – Arna-Bjørnar

LSK Kvinner – Klepp

Lyn – Vålerenga

Sandviken – Trondheims-Ørn

12. runde (20.-21. juni):

Klepp – Kolbotn

Røa – Arna-Bjørnar

Sandviken – LSK Kvinner

Trondheims-Ørn – Lyn

Vålerenga – Avaldsnes

13. runde (27.-28. juni):

Arna-Bjørnar – Klepp

Avaldsnes – Sandviken

LSK Kvinner – Vålerenga

Lyn – Kolbotn

Røa – Trondheims-Ørn

14. runde (4.-5. juli):

Avaldsnes – Lyn

Kolbotn – LSK Kvinner

Sandviken – Arna-Bjørnar

Trondheims-Ørn – Klepp

Vålerenga – Røa

15. runde (11.-12. juli):

Arna-Bjørnar – Trondheims-Ørn

Klepp – Vålerenga

Kolbotn – Sandviken

LSK Kvinner – Avaldsnes

Lyn – Røa

16. runde (8.-9. juli):

Avaldsnes – Klepp

Røa – Kolbotn

Sandviken – Lyn

Trondheims-Ørn – LSK Kvinner

Vålerenga – Arna-Bjørnar

17. runde (22.-23. juli):

Arna-Bjørnar – Avaldsnes

Klepp – Røa

Kolbotn – Trondheims-Ørn

LSK Kvinner – Lyn

Vålerenga – Sandviken

18. runde (29. august):

Avaldsnes – Kolbotn

Lyn – Arna-Bjørnar

Røa – LSK Kvinner

Sandviken – Klepp

Trondheims-Ørn – Vålerenga.

