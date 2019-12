Jansrud på pallen i tåkerenn i Val Gardena

sport

Kjetil Jansrud var raskest på torsdagens utfortrening, og fortsatte fredag å vise at han har fart i kroppen ned alpinbakken. Ned super G-løypa i Val Gardena ble 34-åringen nummer to, fattige fem hundredeler bak Vincent Kriechmayr.

– Jeg skal være fornøyd med det, sier Jansrud til NRK, og forteller at han fikk en litt trøblete start.

– Det har vært et par renn denne sesongen der jeg har lett litt etter formen og ikke vært helt på plass, og da gjør man litt dårlige taktiske løsninger. I dag ville jeg virkelig gå for det, men så straffer det seg med 20 centimeter. Man må kjøre for å vinne. Noen ganger går det, andre ganger går det ikke, sa Jansrud til NRK etter målgang.

Tyske Thomas Dreßen ble nummer tre, 0,22 bak Kriechmayr.

Tåke-trøbbel

Den tjukke tåka skapte problemer da alpingutta skulle kjempe om verdenscuppoeng fredag.

Første ufrivillige pause kom etter at kun fire kjørere hadde kommet i mål. Tre kvarter senere ble neste løper sendt ut.

Aleksander Aamodt Kilde satte utfor som første norske kjører med startnummer 13. Da ledet Kriechmayr etter å ha levert en kruttsterk siste halvdel av løypa.

Kilde kom i mål 0,54 sekunder bak østerrikeren. Det holdt til slutt til 7.-plass.

– Jeg taper jevnt hele veien. Jeg skjønner det ikke helt, men sånn er et noen ganger. Når forholdene er litt varierende så er ikke alltid man skjønner hvorfor det ikke går fort nok. Men Kjetil redder Norge i dag, sa en mellomfornøyd Kilde til NRK.

To startnumre senere satte Jansrud utfor. 34-åringen ledet halvveis, holdt høy fart også i den nederste delen av løypa og passerte ned mot målstreken i 109,8 kilometer i timen. Men på resultattavla kunne Jansrud se at han ble slått med 5/100-sekund.

Mer tåke

Adrian Smiseth Sejersted gjorde en stor feil i starten av løypa og tapte mye tid. I mål var 25-åringen 0,85 sekunder bak Kriechmayr.

Etter at 20 løpere hadde kommet i mål hadde igjen den tjukka tåka lagt seg over løypa, og rennet ble stoppet i halvannen time.

Da 30 løpere var i mål lå Rasmus Windingstad på 22. plass, 1,28 sekunder bak Kriechmayr.

Stian Saugestad og verdenscupdebutanten Henrik Røa hadde senere startnumre.

