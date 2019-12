Mange med billett møtte ikke opp for å se eliteseriefotball

sport

Statistikk fra Norsk Toppfotball viser at antall solgte billetter til kampene i Eliteserien sank med 1,5 prosent sammenlignet med forrige sesong. I snitt solgte klubbene 5.777 billetter til sine kamper i 2019.

Men spriket kan være stort mellom antall solgte billetter og hvor mange som faktisk møter opp på kamp.

Molde-direktør Øystein Neerland opplyser til VG at klubben solgte 104.250 billetter til sine hjemmekamper, mens det reelle tilskuertallet endte på 69.300. Det er en differanse på 33,5 prosent. Til tross for dette spriket hadde Molde flere tilskuere på sine kamper enn året før.

Flere klubber avisen har vært i kontakt med, har ikke oppgitt tilsvarende differanse. Vålerengas publikumssjef Morten Nydal sier at klubben forholder seg til standarden med antall solgte billetter, og han gir ikke ytterligere opplysninger om reelt tilskuertall.

Av lagene i Eliteserien opplevde Rosenborg det største fallet i antall solgte billetter, en nedgang på nesten 23 prosent. Men antall reelle tilskuere er ikke kjent.

Norsk Toppfotball-direktør Leif Øverland sier at det utover høsten ble et problem at flere av dem som hadde kjøpt billett eller sesongkort, ikke møtte på tribunen.

– Det er en bekymring vi tar på største alvor, sier Øverland til VG.

