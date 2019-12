Medier: Haaland på vei til Manchester

sport

Aftenbladet har kilder på at Erling Braut Haaland og faren Alf-Inge Haaland dro sammen til Manchester fra Sola fredag morgen med et Norwegian-fly. Også en journalist fra Nettavisen rapporterte at Haaland var observert på Sola fredag morgen.

Haaland har de siste dagene hatt samtaler med både Leipzig og Borussia Dortmund. Fredag for en uke siden var Ole Gunnar Solskjær i Salzburg for en prat med Haaland, som har tatt Fotball-Europa med storm denne sesongen.

En Haaland-overgang er spekulert å kunne finne sted i løpet av de nærmeste dagene. Overgangsvinduet for kjøp og salg av spillere åpner offisielt 1. januar.

