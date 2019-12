Scoring og to målgivende for Zuccarello i Wild-seier

sport

Etter to tap for rad for Minnesota Wild gikk det veien for Mats Zuccarellos lag på bortebane i en målrik og spennende kamp i Arizona.

Det første og eneste målet i første periode ble satt av Arizona Coyotes, før målene kom på rekke og rad og spenningen i oppgjøret startet.

Etter første pauseprat leverte Zuccarello assist til Ryan Donato, som satte pucken mellom beina på Coyotes' målmann og utlignet dermed i kampen etter to minutter. Halvannet minutt senere var det Wilds Marcus Foligno som økte ledelsen til 2-1, men vertene utlignet til 2-2 ikke mange minuttene senere.

Ryan Hartman sørget for at Wild igjen sikret seg ledelsen, før de økte den ytterligere til 4-2 etter at Zuccarello leverte nok en assist, denne gang til Eric Staal som sørget for mål.

Målfesten fortsatt i tredje periode. Arizona Coyotes kom sterkt tilbake og satte to mål i løpet av tre minutter og dermed en 4-4-utligning. Men minuttet senere leverte Wild to nettkjenninger i 4. minutt til en 6-4-ledelse, ett mål fra Brad Hunt og ett fra Mats Zuccarello, som er nordmannens niende mål denne sesongen.

Arizona-laget svarte minuttet senere med et mål i oppgjøret, men det var ikke nok til å holde unna Wild. Ni minutter før slutt satte Ryan Suter inn 7-5, som også ble kampens siste scoring.

Mats Zuccarello fikk 16 minutter og 47 sekunder på isen.

