Firmino avgjorde da Liverpool vant klubb-VM for første gang

Roberto Firmino, som hadde misbrukt flere store muligheter tidligere i kampen, satte inn vinnermålet ni minutter inn i den første ekstraomgangen. Brasilianeren var kald, dro av keeper og satte inn 1-0.

Dermed kan Liverpool for første gang i klubbens historie kalle seg verdensmestere.

Brasilianske Flamengo yppet seg i deler av kampen, men måtte til slutt se trofeet glippe. Helt på slutten av den andre ekstraomgangen fikk de eventyrlig mulighet til å utligne, men avslutningen fra Lincoln gikk over.

Liverpool slo ut mexicanske Monterrey i semifinalen. Også da var Firmino helten da han satte inn 2-1 på overtid. Han hadde mange muligheter til å score også tidligere i oppgjøret.

Sjansesløseri

Bare 39 sekunder var spilt da Firmino fikk en enorm sjanse for Liverpool. Han ble spilt helt alene med keeper, men blåste avslutningen langt over. Svakt av brasilianeren.

Engelskmennene åpnet godt og skapte flere farligheter, men utover i omgangen meldte Flamengo seg på. Bruno Henrique storspilte på kanten for brasilianerne og var farlig frampå flere ganger.

Også i åpningen av den andre omgangen var Firmino uhyre nære. Han dro seg fri og fikk skyte upresset fra sju meter. Avslutningen gikk på innsiden av stolpen og ut.

Også i den andre enden var det store sjanser. Alisson i Liverpool-buret måtte varte opp med en flott redning etter 53 minutter for å forhindre baklengsmål.

VAR-drama

Liverpool skaffet seg et overtak utover i den andre omgangen, men klarte ikke å avgjøre i løpet av 90 minutter. De så riktignok ut til å få muligheten på overtid. Sadio Mané gikk i bakken, og dommeren blåste for straffespark. Men etter å ha sett på TV-skjermen i flere minutter, ble situasjonen omgjort.

Istedenfor straffe endte det med utspill for brasilianerne. Det så ut som en kontroversiell avgjørelse, for reprisene viste at Mané ble hindret.

I den første ekstraomgangen avgjorde altså Firmino. Spissen ble spilt helt fri, dro av keeper og en forsvarsspiller og satte inn 1-0.

Flamengo slet med å skape de store sjansene, men i siste ordinære minutt i den andre ekstraomgangen fikk de muligheten. Et innlegg fant Lincoln inn i Liverpool-boksen, men han avsluttet over fra glimrende posisjon.

Tidligere på dagen tok mexicanske Monterrey bronsen i mesterskapet. De slo Al-Hilal fra Saudi-Arabia på straffespark. Kampen endte 2-2, men to straffebom fra Al-Hilal sørget for mexicansk jubel.

