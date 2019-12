Tettey med stolpeskudd da Norwich kastet bort ledelsen

sport

Stolpeskuddet kom etter drøye kvarteret hjemme mot Wolverhampton. Trønderen fikk ballen på 20 meter og banket til med venstrefoten. Skuddet var hardt og lavt, men Wolves-keeper Rui Patrício slo ballen i stolpen og ut.

Likevel fikk hjemmelaget noe å juble for bare tre minutter senere. Fra tolv meter banket Todd Cantwell ballen i mål. Det var hans femte scoring denne sesongen.

Lagene var like langt etter timen spilt. João Moutinho slo inn i boks og fant Romain Saïss som stanget inn 1-1.

Snuoperasjonen var et faktum ti minutter før full tid da Raúl Jiménez hamret bortelaget i ledelsen med en avslutning fra tolv meter.

Tettey ble tatt av med tre minutter igjen.

Tapet gjør at Norwich fortsatt er nest sist med 12 poeng. Nå har ikke Tetteys menn vunnet på fem kamper.

Nedtur for King

I regnværet i Bournemouth ble det en kamp med mange stygge taklinger og lite finspill. Joshua King spilte fra start igjen, men gjorde lite ut av seg i knokkelkampen mot Burnley. Gjestene vant 1-0 etter at Jay Rodriguez stanget inn vinnermålet like før slutt. Målet ble sjekket av VAR, men det ble stående.

Tapet var Bournemouths tredje på rad hjemme.

Sterk Southampton-seier

Southampton tok tre meget viktige poeng i bunnkampen mot Aston Villa. På Villa Park var gjestene det beste laget og vant 3–1. Danny Ings scoret to ganger og Jack Stephens en gang for Southampton, mens Jack Grealish reduserte for hjemmelaget.

Nyopprykkede Sheffield United fortsetter å imponere. De slo Brighton 1-0 borte og er nå nummer fem med 28 poeng. De kan bli forbigått av både Tottenham og Manchester United søndag.

Miguel Almirón avgjorde kampen mellom Newcastle og Crystal Palace da han satte inn kampens eneste mål etter 83 minutter.

