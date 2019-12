Dobbelt norsk da Riiber vant i Ramsau: – Tilbake der vi hører hjemme

sport

Riiber vant etter å ha rykket fra i tet da gruppen med Jørgen Graabak og Vinzenz Geiger begynte å nærme seg utover i løpet.

22 år gamle Riiber, som hadde vunnet alt som var å vinne denne sesongen før tyske Geiger slo ham i lørdagens renn, hadde kontroll da han gikk inn til sin sjette verdenscupseier av sju mulige.

Snaue tre sekunder bak kom Graabak inn til en 2.-plass på nok en norsk jubeldag i kombinert.

– Vi er tilbake der vi hører hjemme. Det er deilig å få et godt lagresultat i dag. Vi hadde gode ski og gikk et godt løp, så jeg er fornøyd med to gode løp før juleferien, sa Riiber i et intervju med arrangøren etter løpet.

Rykket og vant

Han startet langrennsdelen seks sekunder bak landsmennene Jens Lurås Oftebro og Espen Bjørnstad, og gikk lenge sammen med sine lagkamerater i løypa. Bak jaktet flere konkurrenter.

Bjørnstad, som var best i hoppbakken tidligere på dagen, slet mer i sporet og klarte ikke å følge landsmennene på sisterunden. Han ble også fort tatt igjen av gruppen som jaktet Riiber og Oftebro i tet.

I det også Oftebro begynte å slite, stakk Riiber unna med et rykk som holdt helt til mål.

Graabak med sterkt langrenn

Graabak sikret norsk dobbeltseier etter å ha gått ut 51 sekunder bak lederne som nummer elleve. Geiger gikk inn til tredjeplass, 4,1 sekunder bak Riiber.

Oftebro kom i mål 10,1 sekunder bak, på en sjetteplass. Bjørnstad endte som nummer ni.

Espen Andersen, Einar Lurås Oftebro og Kasper Moen Flatla gikk ut nesten samtidig fra start, et drøyt minutt bak Bjørnstad og lillebror Oftebro i tet. De endte til slutt på henholdsvis 18.-, 24.- og 30.-plass, langt bak vinneren Riiber.

22 år gamle Riiber har vunnet nesten alt denne sesongen, men klarte ikke å vinne lørdagens renn. Da ble Geiger for sterk i avslutningen på langrennsdelen. Denne gangen trakk nordmannen det lengste strået.

