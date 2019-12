Formsterke Eckhoff med utklassingsseier på fellesstarten

sport

Med 18 treff på standplass og vanvittig fart i sporet viste Eckhoff igjen at hun for øyeblikket er verdens beste skiskytter.

Det feiret hun med å hoppe over målstreken med et stort smil rundt munnen.

– Det er stort i dag, altså. For i dag var det knallhardt å gå der ute. Jeg er kjempefornøyd med at jeg var offensiv og skjøt 18 treff. Og så tror jeg at jeg skal rette en stor takk til smørerne våre i dag, sa Eckhoff til NRK.

Best

Seiersmarginen ned til toer Dorothea Wierer søndag var på hele ett minutt og 24 sekunder. Italieneren spurtslo svenske Linn Persson i kamp om 2.-plassen.

Eckhoff parkerte finske Kaisa Mäkäräinen på tredje skyting, og inn til den siste hadde hun så stor ledelse at hun ville ha klart seg med to treff.

– Jeg så jo at «wow, her kan jeg faktisk bomme tre ganger». Men det var deilig å gå alene på sisterunden også, sa Eckhoff.

Seieren var Eckhoffs fjerde strake i verdenscupen. Hun vant sprint og jaktstart tidligere denne uken og jaktstarten i Hochfilzen sist helg.

Forbi Tandrevold

Det ble ingen superdag på fellesstarten for de andre norske løperne. Ingrid Landmark Tandrevold mistet sammenlagtledelsen i verdenscupen til Wierer med sin 12.-plass. 23-åringen bommet fire ganger på standplass, og også Eckhoff passerte henne i totalcupen.

Thekla Brun-Lie skjøt imponerende og nøyde seg med én bom, men hun endte 2.58,8 minutter bak suverene Eckhoff.

Karoline Knotten endte på 26.-plass etter fire bomskudd.

