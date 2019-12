Chelsea-supporter pågrepet for rasisme mot Son

sport

Personen ble ifølge avisen The Guardian utpekt for politiet av andre Chelsea-tilhengere.

Derimot har Tottenham foreløpig ikke kommet noen vei i forsøket på å identifisere tilskuerne som lagde apelyder mot Chelsea-spilleren Antonio Rüdiger.

Spillet ble avbrutt underveis i kampen etter at Chelsea-kaptein César Azpilicueta informerte dommeren om at Rüdiger var utsatt for rasistisk hets, og hendelsen har fått stor oppmerksomhet. Den britiske regjeringen har involvert seg og oppfordret fotballmyndighetene til å slå hardt ned på tribunerasisme.

Leppelesere

Til sammen ble seks personer pågrepet under kampen som Chelsea vant 2-0, men ingen av dem knyttes til hetsen mot Rüdiger, melder BBC.

– Vi har engasjert leppelesere for å gå gjennom opptak fra overvåkingskameraer og kontaktet Chelsea for ytterligere opplysninger fra deres spillere, sier Tottenham i en uttalelse.

– Politiet vil gå gjennom bevisene sammen med oss.

Klubben har gjort det klart at tilhengere som gjennom opptakene avsløres for rasistiske ytringer vil bli bannlyst fra Tottenham Hotspur stadion på livstid.

– Denne klubben har en stolt tradisjon for antirasistisk arbeid i samfunnet, og vi vil sørge for en grundig etterforskning av denne hendelsen. Så langt har vi ikke kunnet konkludere.

Oppklaring

Son ble utvist etter en drøy time for å sparke etter Rüdiger etter å ha blitt felt av ham. Det røde kortet ble gitt etter VAR-gjennomgang, og Tottenham har anket utvisningen.

Klubben har også bedt om en oppklaring av Premier League om de foreskrevne tiltak ved utslag av tribunerasisme. Dommer Anthony Taylor iverksatte UEFA-protokollen, der første steg er meldinger over høyttalersystemet. Det ble gjort tre ganger, og klubben mener det skapte et falskt inntrykk av at de rasistiske ytringene fortsatte over tid.

Tottenham hevder at Premier League-protokollen for å håndtere rasistiske ytringer ikke omfatter meldinger over høyttaleranlegget.

(©NTB)