Carlsen fikk en glimrende åpning da han enkelt beseiret kasakhstanske Azamat Utegalijev med hvite brikker i det første partiet.

Den norsk verdensmesteren brukte kun 26 trekk på å slå spilleren som er en av få i turneringen uten mestertitler. Carlsen vant dermed sin første åpningskamp siden 2014. Den gangen tok han en historisk VM-trippel med gull i langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk.

I det andre partiet fikk Carlsen det langt tøffere med svarte brikker. Mot Hrant Mulkumjan fra Armenia, som han tidligere hadde slått i tre av tre hurtigsjakk-VM, gjorde han et tabbetrekk som gjorde at partiet ble nesten umulig å vinne. Det endte med remis.

Slo tilbake

Det tredje partiet ble en tålmodighetsprøve mot Boris Savtsjenko. Russeren forsvarte seg godt, men gikk for et passivt trekk i sluttspillet som gjorde at Carlsen kunne få tak i den siste bonden. Nordmannen sikret til slutt seieren.

I fjerde parti ble det remis mot Rauf Mamedov fra Aserbajdsjan. Stormesteren i sjakk er regnet som en god spiller og med svarte brikker var Carlsen greit fornøyd med remis.

– Jeg sto dårligere hele veien og kanskje mer enn litt dårligere et par ganger også, men igjen er resultatet greit, selv om spillet ikke er så bra akkurat nå, sa Carlsen til NRK etter dagens fjerde parti.

Med fire av fem partier unnagjort har Carlsen dermed 3 poeng. For å ikke havne på etterskudd etter første dag bør 29-åringen ha samlet fire poeng. Om han skal nå det målet må han vinne i det siste parti.

Aryan imponerer

20 år gamle Aryan Tari åpnet også på sterkt vis med remis mot fjerderangerte Anton Korobov fra Ukraina, men russiske Vladislav Artemjev ble for sterk i det andre partiet. I det tredje partiet tok han seg tidlig av Anuar Ismagambetov fra Kasakhstan.

Johan-Sebastian Christiansen tapte det første partiet. Han reiste seg imidlertid og slo sterkt tilbake med seier mot Savelij Golubov, men bukket under mot Bessem Amin etter å ha ledet klart tidlig.

Under fjorårets VM i hurtigsjakk åpnet Carlsen med to tap og svakt spill. Hjemmehåpet Daniil Dubov gikk dermed til topps. Carlsen måtte ta til takke med gull i lynsjakk.

VM i lyn- og hurtigsjakk går av stabelen i Moskva i perioden mellom 26. og 30. desember. Hurtigsjakkpartiene spilles de tre første dagene, mens lynsjakkpartiene avgjøres de to siste dagene.

