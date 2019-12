Zlatan Ibrahimovic returnerer til AC Milan

sport

Fredag bekreftet AC Milan at svensken har signert. Ibrahimovic spilte for klubben også mellom 2010 og 2012. Spissen har skrevet under på en kontrakt ut sesongen, med mulighet til å forlenge ytterligere ett år. Han skal gjennomføre den medisinske testen i Milano 2. januar.

Ibrahimovic har vært kraftig koblet til Milano-klubben siden han forlot amerikanske LA Galaxy i november.

– Jeg returnerer til en klubb jeg har enorm respekt for og en by jeg elsker. Jeg skal sammen med lagkameratene mine kjempe for å snu sesongen. Jeg vil gjøre alt for å få til det, sa 38-åringen da overgangen ble bekreftet.

Storklubben er inne i en tung periode og ligger på en skuffende 11.-plass i Serie A.

Svensken scoret 56 mål på 85 kamper i sin første periode som Milan-spiller. Den første sesongen var han utlånt fra Barcelona.

Ibrahimovic har i tillegg spilt for Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Paris Saint-Germain og Manchester United. Han har 116 landskamper for Sverige.

Nylig ble 38-åringen deleier i svenske Hammarby, noe som vakte sterke reaksjoner i Zlatans hjemby Malmö. Statuen av 38-åringen i Malmö har blitt vandalisert flere ganger etter at nyheten ble kjent.

