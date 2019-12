Solskjær og Manchester United med sterk borteseier i årets siste kamp

sport

Solskjærs menn tok med det sin andre strake seier etter bortetapet mot Watford forrige søndag. Torsdag ble Newcastle slått 4-1, og to dager senere kunne rødtrøyene juble for tre poeng på Turf Moor.

– Jeg syntes vi var veldig gode i første omgang. Vi kontrollerte den og dominerte den, sier United-manager Ole Gunnar Solskjær til Match of the Day, ifølge BBC.

Han tilføyer at han er fornøyd med at laget klarte å holde nullen, og han mener slike kamper kan gjøre det enklere for United å klatre på tabellen.

Den viktige scoringen kom like før pause da Andreas Pereira utnyttet svakt klareringsspill fra Charlie Taylor. Brasilianeren snappet ballen og spilte igjennom Martial. Alene mot Burnley-keeper Nick Pope var franskmannen iskald og satte sitt tredje mål på to kamper.

På overtid fastsatte Rashford sluttresultatet på en overgangsmulighet da Burnley jaktet utligning. Det var britens tolvte seriemål for sesongen.

Annullert scoring

Det første United-målet lå riktignok i lufta en stund. Marcus Rashford hadde tidligere i oppgjøret truffet stolpen, mens et Martial-forsøk ble reddet på strek av Phil Bardsley.

Etter sideskifte fikk Martial nettsus igjen, men dommer Mike Dean annullerte scoringen ved å tildele Burnley et frispark.

Burnley presset på for poeng, men Solskjærs menn holdt unna. Gjestene fra Manchester hadde en gyllen mulighet til å punktere kampen med en overgangsmulighet i sluttminuttene, men muligheten rant ut i sanden.

Derimot klarte gjestene å ta bedre vare på en ny mulighet på overtid. Daniel James spilte gjennom Marcus Rashford som etter litt om og men fikk ballen over mållinjen.

– Det føles kjempegodt. Det var en veldig god kamp i forsvaret, og vi skapte problemer for dem. Første omgang var mye bedre enn den andre når vi hadde ballen, men jeg er stolt av andre omgang, for vi forsvarte oss mot et ekkelt lag å spille mot, sier Solskjær til TV 2 etter seieren.

Det var tredje gang for sesongen Manchester United holdt nullen i Premier League. Forrige gang var i 1-0-seieren over Leicester i midten av september.

Møter Arsenal

Resultatet gjør at Manchester-klubben står med 31 poeng etter 20 kamper. Laget har klatret til 5.-plass på tabellen, men risikerer å bli passert av Wolverhampton og Sheffield United som spiller søndag.

Likevel er det ikke utenkelig at Solskjærs menn avslutter året på 5.-plass. Wolverhampton møter ubeseirede Liverpool borte, mens Sheffield United gjester hjemmesterke Manchester City.

Seieren er uansett godt nytt før bortekampen mot Arsenal 1. januar. Selv om London-klubben har slitt i årets sesong, kan fort bli en tøff kamp mellom de tidligere Premier League-mesterne. Oppgjøret på Old Trafford i slutten av september endte 1-1.

