Carlsen i ledelsen etter første dag av lynsjakk-VM

Carlsen, som lørdag ble verdensmester i hurtigsjakk, var ubeseiret etter seks partier i lynsjakk søndag. Så mistet han ledelsen med tap mot russiske Dmitrij Andrejkin.

29-åringen slo imidlertid raskt tilbake med to strake seire og tok seg dermed opp i delt ledelse igjen før de tre avgjørende partiene. Det endte med to nye seire og en kontrollert remis mot en av de tøffeste utfordrerne i amerikaneren Hikaru Nakamura.

I det siste partiet for dagen ble Vladislav Artemjev slått med hvite brikker. Det betyr at Carlsen klarte hele 10 av 12 mulige poeng den første dagen.

Før mandagens ni avsluttende partier leder Carlsen med et halvt poeng til russeren Maksim Matlakov.

– Jeg er ikke i toppform

Carlsen fikk en utmerket start på mesterskapet da han kun brukte 36 trekk på å slå Alexandr Predke fra Russland i første parti, og nordmannen fortsatte å imponere i starten. Men etter en rekke på fem seire og én remis, kom det første tapet i det sjuende partiet.

Nordmannen måtte se seg slått av Andrejkin etter 54 trekk etter å ha spilt med svarte brikker. Dermed glapp også ledelsen for Carlsen i VM midlertidig, samt muligheten til å gå ubeseiret gjennom VM i lyn- og hurtigsjakk.

– Jeg kjenner meg ganske sliten, det må jeg si. Jeg er ikke i noe toppform og satser på å komme meg gjennom dagen uten at det går for gærent, sa Carlsen til NRK etter at det andre partiet var ferdigspilt.

Aryan Tari og Johan Sebastian Christiansen deltar også i mesterskapet. Begge avsluttet dagen med sju og et halvt poeng.

Har rekorden

Carlsen innehar poengrekorden i lynsjakk-VM med 17 poeng. Den satte han da han ble verdensmester i 2018.

Carlsen er regjerende verdensmester i lynsjakk og ønsker å forsvare tittelen han har hatt siden 2017.

Lørdag tok han sin første VM-tittel i hurtigsjakk siden 2015, og han er sånn sett på jakt etter å kopiere den historiske VM-trippelen fra 2014.

Klarer Carlsen den bragden, har han notert seg for tolv VM-titler.

