Carlsen tilbake i delt ledelse i lynsjakk-VM

sport

Carlsen, som lørdag ble verdensmester i hurtigsjakk, var ubeseiret etter seks partier i lynsjakk søndag. Så mistet han ledelsen med tap mot russiske Dmitrij Andrejkin.

Carlsen slo imidlertid raskt tilbake med to strake seire og tok seg dermed opp i delt ledelse igjen.

Først slo han Shakhriyar Mamedyarov fra Aserbajdsjan etter 40 trekk, før han grep sin første mulighet i det påfølgende partiet mot georgiske Baduur Jobava.

Etter ni partier er Carlsen i delt ledelse med sju og et halvt poeng, sammen med amerikanske Hikaru Nakamura, polakken Bartosz Socko og inderen Vidit Santosh Gujrathi.

Det spilles tolv partier søndag og ytterligere ni mandag.

– Jeg er ikke i toppform

Den første seieren for Carlsen var et faktum etter 36 trekk da han vant over Alexandr Predke fra Russland, og nordmannen fortsatte å imponere i starten. Men etter en rekke på fem seire og én remis, kom det første tapet i det sjuende partiet.

Nordmannen måtte se seg slått av Andrejkin etter 54 trekk etter å ha spilt med svarte brikker. Dermed glapp også ledelsen for Carlsen i VM midlertidig, samt muligheten til å gå ubeseiret gjennom VM i lyn- og hurtigsjakk.

– Jeg kjenner meg ganske sliten, det må jeg si. Jeg er ikke i noe toppform og satser på å komme meg gjennom dagen at det går for gærent, sa Carlsen til NRK etter at det andre partiet var ferdigspilt.

– Hele kroppen er utladd etter i går, og jeg trenger tid til å komme meg i gang, påpekte Carlsen.

Har rekorden

Carlsen innehar poengrekorden i lynsjakk-VM med 17 poeng. Den satte han da han ble verdensmester i 2018.

Carlsen er regjerende verdensmester i lynsjakk og ønsker å forsvare tittelen han har hatt siden 2017.

Lørdag tok han sin første VM-tittel i hurtigsjakk siden 2015, og han er sånn sett på jakt etter å kopiere den historiske VM-trippelen fra 2014.

Klarer Carlsen den bragden, har han notert seg for tolv VM-titler.

(©NTB)