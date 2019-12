Moyes tilbake som West Ham-manager

sport

London-klubben sparket lørdag Manuel Pellegrini etter å ha gått på et 1-2-tap hjemme mot et reservepreget Leicester. West Ham ligger på en skuffende 17.-plass i Premier League, og det blir altså Moyes som får oppgaven med å redde sesongen.

Det bekrefter West Ham søndag. Moyes har skrevet under på en 18 måneders lang avtale.

– Det er fantastisk å være tilbake. Det føles godt å være hjemme. Jeg har savnet å være her for jeg trivdes da jeg var her sist. Jeg gleder meg til å starte, sier han til klubbens hjemmesider.

Skotten trente laget også i 2017/18-sesongen, men ble ikke tilbudt ny kontrakt etter sesongen

56-åringen slo igjennom som trener i Everton. Moyes ledet laget med suksess mellom 2002 og 2013. Da fikk han jobben som Sir Alex Fergusons etterfølger i Manchester United.

Det gikk ikke som Moyes hadde håpet, og han fikk sparken i sin første sesong. Senere har han også trent spanske Real Sociedad og Sunderland i tillegg til West Ham.

