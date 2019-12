Omspill mellom Carlsen og Nakamura i lynsjakk-VM

sport

Forutsetningene var enkle foran det siste og avgjørende partiet: Carlsen lå halvpoenget foran Hikaru Nakamura. Det betydde at Carlsen ville vinne lynsjakk-VM dersom han vant, dersom han spilte remis og Nakamura ikke vant, eller om Nakamura tapte.

Det ble remis mellom Carlsen og Yu Yangyi i det 21. partiet. Noen minutter senere vant Nakamura over Rauf Mamedov. Det gjør at begge har 16,5 poeng, noe som betyr omspill. Det er første gang det blir omspill i VM i lynsjakk.

De skal spille to partier med lynsjakk. Hvis det ikke blir kåret noe vinner, er det ett parti med armageddon.

Dramatikk mot 16-åring

Carlsen så ut til å ha tittelen i lomma etter en dramatisk seier mot 16-årige Alireza Firouzja. Før det partiet ledet nordmannen med et halvt poeng ned til Hikaru Nakamura. Da Nakamura spilte remis, hadde Carlsen en gyllen til å øke ledelsen til ett poeng.

Carlsen fikk det likevel tøft mot Firouzja, og da den norske 29-åringen gjorde et svært dårlig trekk lå han svært dårlig an. Likevel rant tiden ut for Firouzja, som var tydelig frustrert.

Etter diskusjoner med dommerne ble Carlsen tildelt seieren siden det var teoretisk mulig å konstruere en sjakk for nordmannens del. 16-åringen la inn en protest, men juryen valgte å avslå den.

Strålende start

Carlsen fikk en strålende start på dag to da han med svarte brikker klarte å snu partiet og sikre seg seieren mot Maxim Matlakov etter 36 trekk.

29-åringen ledet da med ett poeng ned til Nakamura, men amerikaneren spiste opp forspranget ved hjelp av to seire da Carlsen måtte ta til takke med remis mot Jan Nepomnjasjtsjij og Maxime Vachier-Lagrave.

Carlsen fikk igjen overtaket i sammendraget med seier over Daniil Dubov i parti 15, mens Nakamura spilte remis. Forspranget økte som følge av Carlsens seier over Firouzja etter Nakamuras remis.

Regjerende mester

Carlsen innehar poengrekorden i lynsjakk-VM med 17 poeng. Den satte han da han ble verdensmester i 2018. 29-åringen er regjerende verdensmester i lynsjakk og ønsker å forsvare tittelen han har hatt siden 2017.

Lørdag tok han sin første VM-tittel i hurtigsjakk siden 2015, og Carlsen er også regjerende verdensmester i langsjakk. Ved seier i lynsjakk-VM vil han kopiere den historiske VM-trippelen fra 2014. Det vil i så fall være hans tolvte VM-tittel i karrieren.

