Allstaruttatte Guentzel skadet armen da han scoret

Guentzel er lagets mest produktive angrepsspiller med 20 mål og 43 poeng, og han var eneste Penguins-spiller som kom med da troppene til allstarhelgen ble offentliggjort mandag, men han snublet i en motspiller og falt forkjært inn i vantet etter å ha fastsatt resultatet med en backhand i siste periode.

25-åringen forlot banen mens han holdt seg til den høyre armen.

– Det var veldig skummelt. Det er alltid farlig når man faller mot vantet på den måten, sa trener Mike Sullivan, som ikke kunne uttale seg om skadens omfang før Guentzel har vært gjennom grundige undersøkelser.

Scoringen var Guentzels 200. målpoeng i NHL.

Seiersrekke

Penguins må greie seg uten sin opererte superstjerne Sidney Crosby, men har funnet formen og klatret mandag til 2.-plass i Metropolitan-avdelingen. Laget har vunnet tre kamper på rad, sju av de åtte siste og 10 av de 12 kampene i desember måned.

Jevgenij Malkin bidro med to mål og en assist i seieren over Senators.

Guentzel ble allstaruttatt for første gang da NHL mandag offentliggjorde 10 spillere fra hver avdeling som skal delta i en miniturnering med spill tre mot tre i St. Louis 25. januar. Stanley Cup-mester St. Louis Blues fikk med tre spillere i Ryan O'Reilly, Alex Pietrangelo og Jordan Binnington, så hjemmetilhengerne har mye å glede seg til.

Staal fra Wild

Eric Staal skal representere Mats Zuccarellos lag Minnesota Wild i Central-avdelingens lag. Canadieren er allstaruttatt for sjette gang. Han er Wilds mestscorende spiller med 15 mål og 40 målpoeng.

31 spillere fordelt på de fire avdelingene er nominert for deltakelse i en publikumsavstemning om den siste plassen på hvert lag. Der er backen Ryan Suter med fra Minnesota Wild.

Alexander Ovetsjkin fra Washington Capitals ble stemt fram som kaptein for Metropolitan-avdelingens lag, men han har sagt at han dropper allstarhelgen for å konsentrere seg om sesonginnspurten. Joonas Korpisalo fra Columbus Blue Jackets kom også med på Metropolitan-laget, men han uaktuell på grunn av en skade han pådro seg rett før jul.

Capitals er NHLs beste lag så langt med 59 poeng, tett fulgt av St. Louis Blues 58 og Boston Bruins 57. Med 43 poeng er Minnesota Wild i øyeblikket to poeng fra sluttspillplass.

