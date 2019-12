Diego Alonso blir trener i Beckhams klubb

sport

Beckham er eier og president i den nye klubben. I 44-årige Alonso har Inter Miami fått en merittert trener.

Uruguayaneren fikk sparken av mexicanske Monterrey i september, selv om han hadde ført laget til seier i den regionale mesterligaen for Concacaf (Nord- og Mellom-Amerika og Karibia). Tidligere trente han i fire år Pachuca, som også vant mesterligaen under hans ledelse.

Alonso er den eneste som har ført to ulike lag til seier i Concacafs mesterliga.

– Dette er et ambisiøst prosjekt med utsikt til suksess, og det er akkurat hva jeg ønsker, sier Alonso.

– I Diego har vi funnet en manager som passer vår klubbkultur og som har et sterkt ønske om å bygge et seierrikt lag for våre tilhengere, sier sportsdirektør Paul McDonough.

Inter Miami får sin MLS-debut mot Los Angeles FC 1. mars. Den første hjemmekampen i Fort Lauderdale er 13 dager senere mot Beckhams gamle klubb Los Angeles Galaxy.

