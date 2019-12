Reichelt (39) vil tilbake etter korsbåndskaden

sport

Reichelt har fått påvist avrevet korsbånd og sidebånd samt ødelagt menisk etter at han falt i øvre del av løypa under lørdagens utforrenn i Bormio. Han er allerede operert, og legene sier at han kan bli helt bra igjen.

– Ut fra omstendighetene står det bra til med meg. Målet mitt er fortsatt VM i Cortina d'Ampezzo i 2021. Jeg må se hvordan gjenopptreningen forløper, og jeg må smøre meg med tålmodighet, men jeg skal absolutt tilbake, sa Reichelt ifølge ORF da han møtte mediene på årets siste dag.

Reichelt ble verdensmester i super-G i 2015. Han vant super-G-cupen sammenlagt så langt tilbake som i 2008, og han står med 13 rennseirer i verdenscupen.

