Artetas første triumf som Arsenal-trener med solid seier over Manchester United

sport

Etter 1-1 mot Bournemouth på «Boxing Day» og 1-2-tap for Chelsea tre dager senere i sine to første kamper, kunne endelig Mikel Arteta juble for sin første triumf som Arsenal-trener onsdag.

2-0 gjør at Arsenal har vunnet fire av de fem siste hjemmekampene i ligaen mot Manchester United. Da United vant borte mot Arsenal sist var Wayne Rooney en av målscorerne, og Robin van Persie og Angel di Maria startet på topp for «de røde djevlene». Det var i 2014.

Onsdag var det Nicolas Pépé og Sokratis Papastathopoulos som scoret målene for Arsenal, etter en vanvittig 1. omgang av Artetas menn.

– Vi trengte én seier. i dag var den perfekte muligheten med et nytt år og vi kan glemme det forrige. Vi visste at vi hadde muligheten til å ta seieren og vise oss fram fra en god side. Det gjorde vi og vi fortjente seieren, sa Arteta til TV 2.

Heldig scoring

Etter bare åtte minutter tok hjemmelaget ledelsen. Sead Kolasinac kom seg ned til dødlinjen og slo ut til Pepe, som fra ni meter skjøt ballen i mål. Nysigneringen bommet noe på ballen i det han skjøt, men David de Gea hadde slengt seg tidlig og hang ikke med.

Etter halvtimen var Alexandre Lacazette nære ved å sette inn 2-0. Spissen vendte vekk Harry Maguire og skulle banke til med høyrefoten, men det ble isteden en tupp med venstre som gikk langt utenfor.

Og bare 20 sekunder senere skjøt Lucas Torreira fra ni meter, like utenfor målet til de Gea.

Cornermål

Et par minutter senere viste Pepe seg igjen fram. Etter et elendig utspark fra de Gea fikk franskmannen ballen på 30 meter. Han dro lekkert av Nemanja Matic og prøvde å plassere ballen i lengste hjørne. Forsøket gikk i stolpen og ut. Arsenal nærmet seg 2-0.

Og tre minutter før pause satt den igjen for hjemmelaget. En corner ble stusset av Lacazette, før de Gea reddet og måtte gi retur. Fra tre meter banket Sokratis ballen opp i nettaket.

Ny giv i United-laget

United kom ut som et helt annet lag etter pause. Innbytter Andreas Pereira fikk muligheten alene med Bernd Leno etter drøye timen, men skjøt i nettveggen.

Gjestene i svart fortsatte å presse på for en redusering, men presset til Manchester-laget dabbet av utover i omgangen. Arsenal hadde et par gode muligheter til å punktere kampen på tampen, men klarte ikke å sette inn sitt tredje.

Det gjorde likevel så lite. Arsenal vant 2-0 og er nå på 10.-plass, fire poeng bak nettopp Manchester United.

Solskjær var skuffet etter kampen.

– Vi var for trege i første omgang, men det er deres fortjeneste. Vi hadde kanskje noen slitne hoder. I andre omgang presset vi dem, men vi klarte ikke å få målet. Vi fortsatte, men kvaliteten var ikke bra nok, sa Solskjær til BBC.

(©NTB)