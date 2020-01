Lindvik takket mamma og pappa på karrierens største dag

sport

Hoppukedebutanten fra Sørum i Akershus satt alene igjen på toppen i finaleomgangen etter å ha tangert bakkerekorden på 143,5 meter i første omgang. Anledningen kunne knapt bli større, men 21-åringen håndterte presset mesterlig.

Med 136 meter tok han Norges 14. seier i hoppsportens mest prestisjetunge enkeltrenn. På sletta i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen brøt gledesscenene løs.

Hovedpersonen hadde vondt for å finne ord som var dekkende for det han hadde utrettet.

– Nå er jeg så glad. Jeg har ikke ord. Helt sykt er det eneste som kommer ut, sa 21-åringen, som hadde mange han gjerne skulle dele triumfen med.

Pappa sentral

På veien fram mot seieren i Garmisch-Partenkirchen har han hatt mange viktige støttespillere. De viktigste tilhører naturlig nok den innerste kretsen.

– Det er selvfølgelig mamma, pappa, bestemor og bestefar. Spesielt pappa som har kjørt meg rundt over alt og ordnet alt. Han er litt mer enn gjennomsnittet engasjert, smilte Lindvik til NTB.

Deretter utdypet han kilometerne pappa Trond har lagt ned bak rattet for å hjelpe ham opp og fram i hoppsporten.

– Han har kjørt meg over alt i hele Norge. Han har slitt ut x antall biler for å legge til rette for at jeg skal lykkes, fastslo Lindvik.

Onsdag betalte han tilbake for alt. Familien var ikke på tribunen i Garmisch-Partenkirchen, men jublet ganske sikkert hemningsløst foran TV-skjermen på hjemmebane i Norge.

Ettertraktet

Hovedpersonen smilte bredt på veien mot det som var en soleklar personlig rekord i intervjuer i pressesonen. Alle ville ha en bit av Norges nye hoppstjerne.

Tross følelsene som rørte seg på innsiden, framsto Lindvik med stor grad av ro. Akkurat som da han i sin første hoppuke satt igjen alene på toppen i selveste nyttårshopprennet. I forkant hadde tyske Karl Geiger hoppet 141,5 meter og lagt et blytungt press på ham.

Det affiserte avbalanserte Lindvik helt minimalt.

– Jeg fikk ikke med meg så mye av det gutta før meg gjorde. Jeg prøvde bare å ha fokus på det jeg skulle gjøre, holde meg rolig og gjøre normale ting. Jeg vil si at jeg var ganske rolig, smilte 21-åringen til NTB.

Seieren i selveste nyttårshopprennet var hans første i verdenscupen. 143,5 meter i første omgang var i tillegg tangering av Simon Ammanns bakkerekord i Garmisch-Partenkirchen.

I sammendraget i hoppuka klatret han til fjerdeplass. Opp til polske Dawid Kubacki på plassen foran skiller det 10,4 poeng. Ledende Ryoyu Kobayashi er 18,9 foran.

