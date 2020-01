Ustoppelige Ings senket Tottenham – Newcastle tapte med ti mann etter skademareritt

sport

Få spillere er i bedre scoringsform enn Ings om dagen og med sin 13. scoring i Premier League denne sesongen, sikret veteranen for at Tottenham og José Mourinho måtte reise tomhendt hjem fra sørkysten i England.

Målet kom etter et drøyt kvarter og kunne minne om målet til den tidligere Spurs-helten Paul «Gazza» Gascoigne i Englands kamp mot Skottland i EM 1996. Ings fikk ballen i bakrom og vippet den enkelt over Toby Alderweireld før han plasserte den i korthjørnet bak en utspilt Paulo Gazzaniga.

Like etter pause ropte Southampton på straffespark etter at ballen gikk i armen til Toby Alderweireld. Armen var ut fra kroppen og blokkerte skuddet, men selv etter VAR-sjekk fikk ikke Southampton straffe.

Harry Kane gjorde lite ut av seg og måtte også ut med skade etter 74 minutter. Kane strakk seg for å sette ballen i mål, men flagget kom opp for offside samtidig som Kane fikk en kjenning.

1-0 gjør at Tottenham er enda et poeng unna Chelsea på fjerdeplass, etter at blåtrøyene spilte uavgjort mot Brighton tidligere på dagen.

Leicester vant mot ti mann

Leicester måtte klare seg uten Vardy i kampen mot Newcastle, siden toppscoreren nok en gang var med sin nyfødte datter.

I fraværet av Vardy klarte Leicester likevel å vinne greit 3-0. Først scoret Ayoze Pérez til piping fra sine gamle fans på St. James' Park, før James Maddison banket inn 2-0 med et knallskudd like etter. Etter pause sørget nok et kremmerhus fra Hamza Choudhury for at det ble 3-0.

Jobben ble gjort enda lettere av at Newcastle måtte spille nesten hele andre omgang med ti mann. Hjemmelaget måtte gjøre alle sine tre bytter før andre omgang og rett etter pause måtte også Fabian Schär ut med skade. Da hadde ikke Newcastle noe annet valg enn å fortsette med ti mann.

Seieren gjør at Leicester holder seg på 2.-plass foran Manchester City, selv dersom City skulle vinne senere mot Everton.

Watford i form

I Watford fortsatte hjemmelaget sin gode form under Nigel Pearsons ledelse. Gerard Deulofeu og Abdoulaye Doucouré sikret 2-1 og lagets tredje seier de fire siste kampene. Etter å ha slitt helt i bunnen av tabellen har nå Watford kontakt med lagene over streken.

Det ble veldig tøft mot slutten av kampen for Watford, som både slapp inn en redusering og ble redusert til ti mann. Rett etter at Pedro Neto hadde satt ballen i mål via beinet til Christian Kabasele, ble Watford-forsvareren utvist.

Kabasele fikk først gult etter å ha stoppet Diogo Jota på vei gjennom, men VAR steppet inn og gjorde kortet om til rødt. Selv med en mann mindre og et massivt press fra Wolverhampton klarte Watford å holde ut.

(©NTB)