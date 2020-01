Ibrahimovic på plass i Milano: – Kommer til å bli som Queens avskjedsturné

sport

Den 38 år gamle svensken var forventet å ankomme Milano torsdag, for å gjennomgå den medisinske sjekken. Rett over halv tolv landet den populære spissen på Linate lufthavn, melder svenske aviser.

Aftonbladet skriver at over 50 fans og medierepresentanter ventet på Ibrahimovic utenfor privatklinikken La Madonnina, og at svenskens bil straks ble omringet. «Ibra, du er en av oss», sang supporterne mens Ibrahimovic satt i passasjersetet med et stort smil om munnen.

Etter den medisinske undersøkelsen er det forventet at Ibrahimovic reiser til Milans treningsanlegg Milanello for å trene med sine nye lagkamerater.

– Måtte bli San Siro

I forrige uke kom Ibrahimovic og Milan til enighet om en kontrakt ut sesongen, med mulighet til å forlenge ytterligere ett år. 38-åringen spilte for Milan mellom 2010 og 2012, og han har alltid snakket varmt om klubben. Ibrahimovic, som kommer fra LA Galaxy, blir offisielt presentert som Milan-spiller på en pressekonferanse fredag.

– Jeg kunne ikke tillate at Los Angeles ble hans siste scene. De her seks månedene kommer til å bli som Queens avskjedsturné – en lang hyllest. Det måtte bli San Siro, sier Ibrahimovic' kjente agent Mino Raiola, ifølge Expressen.

Møter Thorsby mandag

Milan, som har hatt en svak sesong så langt, spiller sin neste kamp hjemme mot Morten Thorsbys Sampdoria mandag. De rødsvarte fra Milano ligger på en 11. plass på tabellen etter 17 spilte kamper, med bare 21 poeng. Juventus og Inter topper tabellen med 42 poeng.

Det er ennå uklart om Ibrahimovic, som ikke har spilt kamp siden 25. oktober, blir med mot Sampdoria. Flere italienske aviser spekulerer i om Ibrahimovic må vente på sin re-debut helt til cupkampen mot Spal 15. januar.

I sin forrige Milan-periode scoret Ibrahimovic 56 mål på 85 kamper, og klubben håper spissen kan levere varene også denne gangen.

Torsdag morgen la han ut et bilde på sin Instagram-konto av sine bare føtter – med teksten «Ikke arroganse. Selvtillit».

