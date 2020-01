Fauske toppscorer med sju mål da Herning-Ikast spilte uavgjort

sport

Etter at hjemmelaget Ajax ledet hele 15-9 til pause, var det Herning-Ikast som var best den andre omgangen. De vant de siste 30 minuttene 12-6, men klarte ikke å vinne oppgjøret mot laget de slo 30-16 i august og som de har slått åtte ganger på rad tidligere.

Gigstad Fauske hamret inn sju mål for Herning-Ikast og ble toppscorer i kampen. Jeanett Kristiansen noterte seg for to mål, mens Samantha Skogrand og Vilde Joohansen scoret ett mål hver.

Selv om Herning-Ikast imponerte i romjula og vant den danske cupen etter 33-25 over Odense i finalen (Fauske seks mål, Johansen fire, Skogrand og Kristiansen tre), sliter de i hjemlig serie. Klubben har ikke vunnet på fem kamper og ligger på 4.-plass i den danske toppdivisjonen med 18 poeng etter 14 kamper.

«Norske» Esbjerg, med Kristine Breistøl, Marit Malm Frafjord, Sanna Solberg-Isaksen, Marit Røsberg Jacobsen og Rikke Marie Granlund i troppen, topper med 26 poeng.

(©NTB)