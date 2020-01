Solskjær oppgitt etter flere Pogba-spørsmål: Ny skade for franskmannen

sport

Manchester United møter Wolverhampton i FA-cupen lørdag. – Her er vi i gang igjen. FA-cupen og dere spør om Paul, startet en lett oppgitt Solskjær fredagens pressekonferanse.

– Paul kom tilbake etter å ha vært lenge ute. Han fikk en reaksjon. Han kunne ikke være med til Burnley. Vi hadde en skanning av ankelen. Den viste at det ikke er den samme skaden (som han hadde tidligere denne sesongen), sa Solskjær.

– Det skal ikke være av de mest omfattende skadene, men jeg vil tro det kan ta tre-fire uker før han er tilbake.

Solskjær stoppet så kontant spørsmålene rundt Pogba og styrte samtalene inn på FA-cupen.

Nordmannen har ikke vunnet på Molineux-stadion på tre forsøk etter at han fikk United-jobben i desember i fjor. – Vi vet vi står foran en tøff kveld, sa Solskjær.

United har flere andre skadde spillere, og i tillegg sa Solskjær at det er et par mann med sykdom for tiden.

United tapte onsdag 0-2 borte mot Arsenal i Premier League. – Jeg forventer meg en reaksjon fra laget etter det. «Alle» sa at det var en dårlig prestasjon (av oss). Jeg synes det var en god kamp mellom to gode lag, sa Solskjær.

