Johaug ble årets kvinnelige utøver

Via videolink fra Val di Fiemme hadde Johaug mange å takke, ikke minst lagvenninnene på landslaget.

– Jeg storkoser meg med dere, og uten dere hadde jeg ikke klart å komme tilbake som jeg har gjort, sa hun etter å ha fått den første gratulasjonsklemmen fra Ingvild Flugstad Østberg.

Det var mange andre som fikk takk for støtte gjennom den tunge tiden da hun var utestengt.

– Først og fremst kjæresten min, Nils Jacob (Hoff). Han har vært en bauta for meg i årene jeg var ute, og så er det hele familien i Dalsbygda, spesielt min bror Karstein som jeg har trent mye med. Og Pål Gunnar (Mikkelsplass), treneren min, og hele Norges Skiforbund. Og ikke minst hele det norske folk som støttet meg hele veien. Alle heiaropene gjorde at jeg klarte å komme meg ut på trening og til Seefeld så jeg kunne vinne de tre individuelle gullene.

Haaland-pris

Erling Braut Haaland fikk prisen for årets gjennombrudd. Han er på treningsleir med Borussia Dortmund på den spanske solkysten og takket som flere prisvinnere med en videosnutt.

– Tusen takk for denne heftige prisen. Det er et stort øyeblikk å få denne. Gjennombruddet mitt kom i år, men det ligger selvfølgelig mye trening og forberedelser bak, sa Haaland, som takket både tidligere lagkamerater og trenere i Bryne og Molde, samt spesielt arkitekten bak innendørshallen på Bryne.

– Der ble grunnlaget mitt lagt, sa han.

Alnes vant

Karstein Warholms trener Leif Olav Alnes fikk prisen som årets trener.

– Etter en slik pris er det nok vanskelig å komme unna å takke Karsten Warholm. Jeg er ekstremt privilegert som får bruke alderdommen min med en sånn idrettsmann og med et slikt menneske, sa Alnes, som fikk fram smilene.

– Jeg har fått denne prisen før, og da takket jeg foreldrene til Karsten for at de en gang fattet interesse for hverandre. Nå vil jeg også takke kona mi for at nøkkelen fortsatt passer når jeg kommer hjem, sa han.

