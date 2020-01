Johaug og Østberg videre til semifinale i sprinten i Tour de Ski

sport

Johaug gikk inn til fjerdeplass i første heat, men kom seg videre til semifinalene som «lucky loser» på tid. Dermed ligger hun meget godt an i sammendraget i Tour de Ski.

Johaug skrek ut i glede da det ble klart at hun gikk videre på tid etter at alle kvartfinalene var over. «Det var nære!» ropte hun foran TV-kameraene som fanget opp reaksjonen hennes.

Ingvild Flugstad Østberg er også videre til semifinalene. Hun klarte så vidt det var å spurtslå sveitsiske Laurien Van Der Graaff og kvalifiserte seg som nummer to. Det gjør at hun fortsatt har en mulighet til å vinne Tour de Ski sammenlagt.

Misfornøyd Johaug-konkurrent

Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk seg enkelt videre i sitt heat da hun kom inn først foran Sadie Bjornsen. Heidi Wengs 2.-plass i siste heat gjør at også hun er med videre.

Magni Smedås, Tiril Udnes Weng, Ragnhild Haga og Anne Kjersti Kalvå røk ut i kvartfinalene etter at alle de norske løperne som stilte til start i prologen hadde kvalifisert seg.

Ebba Andersson fikk det ikke til å klaffe i sitt kvartfinaleheat og endte sist, noe som er godt nytt for Johaug. Andersson lå på femteplass i sammendraget før lørdagens sprintetappe.

– Jeg presterte veldig dårlig. Nei, usj, Det er ikke kult å kjenne at kroppen ikke svarer. Jeg vil helst bare glemme det her, sa Andersson til SVT.

Sterk prolog

Johaug gikk en sterk prolog og startet dermed dagen med å øke ledelsen i Tour de Ski sammenlagt.

Johaug var i mål 3,41 sekunder bak Jessica Diggins som var raskest på prologen. Østberg ble nummer 16, mens Andersson måtte ta til takke med 27.-plass.

– Det er Therese Johaug som har kommet aller, aller best ut av denne prologen. Det er oppsiktsvekkende, sa NRK-kommentator Jann Post.

