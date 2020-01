Klæbo gruer seg og håper på et mirakel i Tour de Ski-avslutningen

sport

Klæbo vant lørdagens sprint foran Sergej Ustjugov og overtok med det sammenlagtledelsen i Tour de Ski før siste etappe.

Klæbo har ett sekunds ledelse på Aleksandr Bolsjunov og er 15 sekunder foran Sergej Ustjugov før løperne skal opp monsterbakken Alpe Cermis i Val di Fiemme søndag.

Ustjugov er ventet å være Klæbos sterkeste konkurrent på den siste etappen, men med et forsprang kan det likevel ende med Tour de Ski-seier for Klæbo, som var veldig pessimistisk på sine sjanser tidligere i uken.

Ustjugov slo Klæbo med drøye minuttet opp bakken da Klæbo vant Tour de Ski i 2019. Også Bolsjunov var betydeligere raskere enn trønderen opp slalåmbakken den gangen. Det blir spennende å se om det har skjedd ting siden forrige januar.

– Jeg må henge med opp, bite tennene sammen og henge med hele veien opp hvis jeg skal vinne Tour de Ski. Det er det eneste jeg kan gjøre, sa Klæbo under den internasjonale pressekonferansen på pressesenteret i Lago di Tesero der langrennene i Val di Fiemme blir arrangert.

Jakter ny triumf

23-åringen fra Byåsen lover at han skal gjøre alt han kan og så godt som mulig for å vinne Tour de Ski for annen gang på rad.

Klæbo sier at han skal grave så dypt i kjelleren som overhodet mulig.

– Jeg vet ganske nøyaktig hvor jeg står, og jeg er nødt til henge med. Jeg kan ikke slippe. Da taper jeg.

Årets avslutningsetappe er annerledes enn tidligere siden det er fellesstart. Pål Golberg spår at det hele i verste fall kan ende i kaos, knall og fall, ski og stavbrekk.

– Det blir litt annerledes inn til bakken. Jeg får håpe at det ikke blir fullt kaos og at vi berger både ski og staver, sa Klæbo.

Han håper at god disiplin og respekt gjør at det går bra selv om det er trangt om plassen i kilometerne inn til starten på bakken.

– Jeg må finne min egen måte opp bakken. Blir jeg med for lenge, sier det pang, og da er jeg ikke på pallen en gang. Det er en vurdering som må gjøres underveis. Jeg håper på en god dag og at jeg kan overraske.

Sprekk

– Sjur Røthe spår at flere går på en sprekk opp bakken siden det er fellesstart og folk vil henge på ryggen lenger enn det de strengt tatt er kapable til?

– Jeg tror det er riktig vurdert. Jeg tror at noen kommer til å få det. Det gjelder å finne den riktige balansen. Det blir et helt annet løp enn sist år. I år må jeg bare være med. Jeg har ikke råd til noe annet.

Klæbo har hatt to kjempegode dager i Val di Fiemme, som har vært vertskap for verdensmesterskap hele tre ganger. Han har ikke tapt siden morfar Kåre Høsflot og mamma Elisabeth kom nedover fra Norge.

Lørdag blir det telefonsamtale på høyttaler med morfaren og far Haakon der de siste detaljer før søndagens løp spikres.

– Jeg gruer meg skikkelig. Det kommer til å bli vondt. Du ser fram til at du skal hjem og få to helt rolige dager. Det er det som er gulroten. Jeg tviler på at jeg kommer til å sove så godt i natt, og det er bare å håpe på et lite mirakel og at jeg klarer å henge på.

