Vipers slo Oppsal og økte seiersrekken til tolv

Vipers har vært helt ustoppelig i kvinnenes eliteserie i håndball og hadde vunnet alle sine kamper så langt i sesongen. Seier ble det også borte mot Oppsal, den tolvte i rekken.

Oppsal holdt stand i 16 minutter med stillingen 8-9, men Vipers var aldri særlig truet og gikk til pause med 19-14-ledelse.

Åtte minutter ut i 2. omgang var ledelsen økt til 24-15, men Vipers ble kanskje litt for komfortable, for Oppsal kjempet seg tilbake og var bare fire mål bak da det gjensto åtte minutter.

Frida Rønning var god for Oslo-laget og ble Oppsals toppscorer i kampen med sju mål. Det ble matchet av Carolina Miranda Morais, som gjorde at overmakten fra Kristiansand til slutt vant 29-24.

Byåsen på 2.-plass

Byåsen dro nytte av at serietoer Storhamar var opptatt med kamp i EHF-cupen og tok over annenplassen på tabellen med 26-23-seier mot Fredrikstad.

Kampens store spiller ble Anna Bjørke Kallestad, som scoret sju mål på ti skudd.

Det ble en målfattig start på oppgjøret med 7-7 etter 25 minutters spill, men det ble litt mer fart på kampen de siste fem minuttene av omgangen, og Byåsen tok ledelsen 12-10 til pause.

Den jevne stillingen fortsatte i andre omgang, men da Kallestad la på til 25-22 for Byåsen minuttet før slutt var seieren sikret. Kallestad scoret like godt en gang til og ble Byåsens toppscorer sammen med Julie Bøe Jacobsen.

Knepen Aker-seier

Det ble veldig jevnt i oppgjøret mellom Molde og Aker. Anniken Obaidli kunne likevel juble sammen med sine lagkamerater i Aker, da hun satte inn 24-22-mål som sikret seieren rett før slutt.

Tertnes henger med i tetsjiktet etter 34-31-seier over Fana. Laget har like mange poeng som Storhamar, som onsdag møter tabelljumbo Sola, og er to bak Byåsen.

Follo klarte ikke å komme seg over nedrykksstreken da det ble tap borte mot bunnrival Gjerpen. Kristiane Knutsens sju scoringer på ni skudd var ikke nok for Follo, som tapte 23-26 i Skien. Gjerpen går dermed opp på seks poeng, dobbelt så mange som Follo på nedrykksplass.

