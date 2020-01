Zuccarellos Wild avgjorde i forlengning

sport

Vinnermålet ble satt inn etter keeperretur og mølje i målgården etter 1.52 minutts spill i sudden death, mens Wild spilte fire mot tre fordi Blake Wheeler satt utvist for slashing. Han slo regelrett kølla ut av hendene på Zuccarello etter 54 sekunders spill i forlengningen.

Før jubelen kunne starte for alvor så dommerne på video for å finne ut om keeper Connor Hellebuyck var hindret ulovlig. De fant at alt hadde gått riktig for seg.

– Det er alltid mye følelser når vi møter Winnipeg. Vi hadde mange avslutninger og mange overtallsspill uten å få betalt, men vi fortsatte å presse, for før eller senere ville de gjøre en feil. I den avgjørende situasjonen gikk to av våre spillere på nettet, og det gjorde forskjellen, sa Wild-trener Bruce Boudreau.

Zuccarello spilte 19.20 minutter, deriblant 2.57 i overtall og 1.19 i undertall. Han hadde seks skudd på mål, men tegnet seg ikke i målprotokollen. Han var ikke på isen ved noen av scoringene, verken for eller mot.

Vakkert spill

Wild tok en tidlig ledelse med Marcus Folignos scoring etter 1.12 minutt etter en godt gjennomført kontring. Luke Kunin serverte Foligno åpent mål.

– Det var kanskje vårt beste forspill til en scoring denne sesongen, sa Boudreau.

Jets slo tilbake med tidlige scoringer i de to siste periodene, begge i overtallsspill. Dermed ledet gjestene 2-1.

I midtperioden tok det bare 39 sekunder før Mark Scheifele slo inn utligningsmålet. Tredje periode var 52 sekunder gammel da Wheeler sendte Jets i ledelse med et skudd i krysset etter et nytt vellykket power play.

Wild sto for utligningen fem og et halvt minutt før slutt, igjen på en kontring og med de samme to spillerne i hovedrollene. Foligno sentret elegant bak ryggen og lurte to motspillere. Kunin gjorde en piruett før han feide pucken i mål.

Direkte rivaler

Dermed gikk kampen til forlengning, og der scoret allstaruttatte Staal vinnermålet. Det var vel fortjent. Wild vant skuddstatistikken 44-21 etter 16-4 i 3. periode og 4-0 i forlengningen.

Etter to strake tap var det en kjærkommen seier for Wild, som i øyeblikket er tre poeng fra sluttspillplass. Jets er inne på den siste sluttspillplassen i Western Conference.

Søndag (natt til mandag norsk tid) møter Wild en annen direkte rival i jakten på sluttspillplass når Calgary Flames kommer på besøk.

