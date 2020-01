Lindvik hylles som superstjerne: – Han setter nye standarder

sport

Mandag avsluttet romerikingen karrierens første tysk-østerrikske hoppuke med tredjepass i Bischofshofen. Samtidig forsvarte han annenplassen sammenlagt og avsluttet det som har vært eventyrlige dager på bunnsolid vis.

– Det er vel en debut-hoppuke vi omtrent aldri har sett maken til, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB da han skulle oppsummere 21-åringens innsats.

Bak Lindviks internasjonale gjennombrudd og kometkarriere i verdenstoppen denne sesongen ligger en måte å hoppe på som ikke mange av konkurrentene kan vise maken til. Lindviks aggressive stil ut fra hoppkanten har fått mange i hoppmiljøet til å sperre opp øynene.

– Han hopper på en måte jeg tror kan gjøre at veldig mange etablerte utøvere kommer til å måtte re-tenke sin måte å hoppe på når han nå utvikler dette videre. Det er eksepsjonelt det han driver med, sa hoppsjef Bråthen – og utdypet:

– Han setter nye standarder som gjør at folk på trenertribunene rundt omkring står og klør seg i hodet. Jeg tror nok mange reagerer på hvor godt han er. De skjønner det ikke helt.

Ekstrem

Hovedpersonen selv smilte fra øre til øre på sletta i Bischofshofen mandag. Konfrontert med sjefens uttalelser ble smilet bare enda bredere.

– Jeg føler at jeg har en ganske spesiell teknikk, men det er de samme fysiske lovene som gjelder for meg som for de andre. Jeg trykker ned i hoppet, men er kanskje hakket friskere i avslutningen enn de andre, gliste hoppuke-toeren.

Landslagssjef Alexander Stöckl stiller seg bak Bråthens uttalelser om at den norske overraskelsesmannen går nye veier med hensyn til hoppteknikk. Østerrikeren beskriver det slik:

– Han er en ekstremt offensiv hopper på hoppkanten. Han løfter skikkelig, men er ekstremt langt framme i satsen og flyr med en gang han er ute av hoppet.

Stöckl bekrefter også at Lindviks måte å løse oppgavene på blir lagt merke til blant kollegene på trenertribunen.

– Ja ja, selvfølgelig gjør den det, smiler landslagssjefen – og kaller det «deilig» å ha en hopper i gjengen som får konkurrentene til å heve øyenbrynene.

Stas og kult

Mandag kunne sensasjonsmannen Lindvik nyte karrierens så langt største stund. Fra å gå i skyggen av hoppsportens største stjerner, har han på en drøy uke skaffet seg et navn og sikker stjernestatus.

– Det har vært helt sinnssykt. Jeg hadde jo aldri forventet noe sånt som dette i det hele tatt før jeg dro ned hit. Det har gått over stokk og stein, smilte hoppuke-toeren til NTB.

Han avviste samtidig at han allerede har begynt å ta innover seg sin nye posisjon som superstjerne.

– Jeg føler meg ikke sånn, men det er morsomt at folk følger med og ser på. Jeg har fått veldig mange gratulasjoner av venner og bekjente. Det er stas og veldig kult, smilte Lindvik.

I løpet av hoppuka har han måttet tåle et mediepress og en oppmerksomhet han aldri tidligere har vært i nærheten av.

– Det har vært veldig uvant, men også litt kult, smilte 21-åringen og la til at han godt kan bli vant til å være i begivenhetenes sentrum.

Feiret på restaurant

Han har framstått som relativt upåvirket av omgivelsene, men innrømmer at det har kostet.

– Det er morsomt med oppmerksomhet, men det kan også bli veldig mye. Man merker at når jeg kommer hjem er senga fryktelig god å legge seg ned på, smilte Lindvik.

Mandag kveld feiret han annenplassen i hoppuka på restaurant sammen med lagkamerater og støtteapparat. Tirsdag går turen hjem til Norge.

I ukene som kommer venter ny verdenscuprenn, der han kan sette nye grå hår i hodet på konkurrentene.

(©NTB)